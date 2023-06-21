HATAY- Sabancı Vakfı, depremden en ağır hasarı alan illerden en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’da üçüncü okulun açılışını da gerçekleştirdi. Vakfın çelik malzemeden inşa ettiği Sabancı Arsuz Ortaokulu, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacak.

Vakıf, başlattığı eğitim seferberliği kapsamında “Hatay’a 3 Ayda 3 Okul” sözü vermişti. Çocukların ve öğretmenlerin okul ortamında buluşması, eğitimin kaldığı yerden devam etmesi için Reyhanlı ilçesinde Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Dörtyol ilçesindeki Sabancı Lassa Ortaokulu’nu 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihlerinde açtı. Üçüncü okul da Arsuz ilçesinde 21 Haziran’da Sabancı Arsuz Ortaokulu ile tamamlandı.

HABER: METE YILMAZ