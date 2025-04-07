Trabzonlu Eğitimciler Derneği yeni yönetimini iftarda bir araya getirdi...

2013 yılında kurulan Trabzonlu Eğitimciler Derneği, uzun aradan sonra yeni yönetimi ile yeni misyonu ile yeniden yapılanmaya girdi. Ramazan ayı olması münasebetiyle yeni yönetim ve diğer misafirler Şafak Okulları Küçükköy Kampüsü’nde okul yönetiminin ikramıyla iftarda bir araya geldiler.

Uzun yıllar derneğin başkanlığını yapan kurucu başkan Haşim Albayrak ve Orhan Aydın’ın da katılarak dönemlerindeki durumları ve etkinlikleri anlattığı toplantı çok verimli geçti. Toplantı öncesi Şafak Okulları merkez kampüsünde yapılan iftarda dualar edilip Kur’an-ı Kerim okundu.

Toplantıya katılanlar arasında dernek yönetim ve misafirlerini ağırlayan Şafak Okullarının genel müdürü Selman ÖZYURT ile okulun müdürü Zeki DANIŞ, İ.T.Ü Matematik Müh. Böl. Prof. Muhammet KURULAY, Çatalca İlçe Spor Müdürü Kemal HÜRCAN, B.Çekmece Sınav Koleji Müdürü Ahmet ERSÖYLEYEN, Sarıyer Evyap Koleji Müdürü Arif KURUMAHMUT ile birlikte çeşitli ilçelerden çok sayıda okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenlerle aileleri katıldı.

Trabzonlu Eğitimciler Derneği Başkanı, iftardan sonra derneğin kurucu başkanı eğitimci - yazar Haşim ALBAYRAK’a söz verdi. O da konuşmasında “Derneğin kurucuları arasında şu anda il milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri olduğunu, derneği yokluklarla kurduklarını” söyledi. Devamla “fakat yaptıkları birçok etkinlik olduğunu ve bu etkinliklerin ulusal basında yayınlandığını anlatarak derneğin bu zamana kadar hep üst düzey yöneticilerden oluştuğunu” belirttikten sonra şöyle devam etti: “o nedenle dernekte genç yöneticiler oluşturmasını başkan Mustafa Usta’ya önerdiğini” belirtti. Bu doğrultuda “Mustafa Usta’nın genç bir yönetim oluşturduğunu, kıdemli yöneticilerden de onur ve danışma kurulu oluşturup onların fikirlerinden istifade etmesi gerektiğini” söyledi. Daha sonra söz alan eski başkan Orhan AYDIN’da sözlerine kendi dönemlerinden yaptıkları etkinlikleri anlatarak başladı ve sonrasında yeni yönetime çeşitli önerilerde bulundu.

Daha sonra söz alan dernek yöneticilerinden Prof. Muhammet KURULAY “uzun yıllar var olan Trabzonlu Eğitimciler Derneği’nin herhangi bir geliri olmaması nedeniyle üyelerin zorlanmayacağı bir miktarda aidat belirlenmesinin ve toplanmasının yararlı olacağını ve sosyal medya hesabı oluşturulmasının gerekli olduğunu” söyledi..

İftardan sonra yapılan toplantıda Trabzonlu Eğitimciler Derneği Başkanı Mustafa USTA, yaptığı konuşmada derneğin 12 yıllık tarihi boyunca üyelerden hiçbir ad altında, buna üyelik aidatı da dâhil olmak üzere ücret alınmadığını, yapılan etkinliklerin yöneticilerin şahsi katkılarıyla gerçekleştirdiklerini fakat son zamanlarda pandemi döneminden itibaren etkinliklerin az olmasının nedenlerini anlattı. Daha sonra da derneğin resmi işlemlerindeki boşlukların doldurulduğunu, artık derneğin resmi olarak hiçbir sorunu ve problemi olmadığını anlattı. Ancak şu an ki tek sıkıntının derneğe ait bir yerin olmamasının olduğunu belirtti.

Dernek toplantısı daha sonra üyelerin kendilerini tanıtması, kendi aralarında sohbet ile devam etti. Bu sohbetler arasında bir çok Trabzonlu eğitimcinin kendi aralarında tanıştıkları ve sohbet ettikleri ortamdan sonra sahibinin Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Trabzonlu İsmail Şatıroğlu ve ortaklarının olduğu ve genel müdürü Selman Özyurt’un genel müdürlüğünü yaptığı Şafak Okullarının Kampüsünü gezerek muhteşem bina ve eklentileriyle ortama hayran kaldılar.

Dernek başkanı Mustafa USTA, artık sahaya çıktıklarını sürekli etkinliklerle Trabzonlu eğitimcilere ulaşacaklarını, bunun için var güçleriyle çalışacaklarını ve böylelikle önceliğin Türk Milli Eğitimin amaç ve ilkeleri doğrultusunda hareket etmek olduğunu ve onun dışında iki ana konunun öncelikli olduğunu belirterek bunların da Trabzon ve Trabzonspor olduğunu söyleyince alkış aldı.