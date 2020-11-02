Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1112
ALTIN
506.479
DOLAR
8.3508
STERLİN
10.7965
EURO
9.7324
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı
Son Dakika
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili...
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Son Dakika
Burhan Kuzu vefat etti
Seferihisar açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
Seferihisar açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem
Enkaz altında 15.5 saat ve ardından gün ışığı
Son Dakika
Enkaz altında 15.5 saat ve...

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 1 Kasım tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 123 bin 343 olurken, hasta sayısı 2 bin 106 olarak açıklandı. Bugün 74 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 515 hasta ise iyileşti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Kasım 2020 Pazartesi 08:48
0 Okunma
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 123 bin 343 testten 2 bin 106 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 74 kişi ile toplam can kaybı 10 bin 326'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 123 bin 343 testten 2 bin 106 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybederken, 1515 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 14 milyon 125 bin 157, toplam hasta sayısı 377 bin 473, toplam vefat sayısı 10 bin 326, toplam ağır hasta sayısı 2177, toplam iyileşen hasta sayısı 325 bin 486 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.0, yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33.4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.


'AĞIR HASTA SAYISINI DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19HastaVaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'li uzmanlar uyardı: 1918 grip salgınının ölümcül ikinci dalgasından ders alınmalı
ABD'li uzmanlar uyardı: 1918 grip salgınının ölümcül ikinci dalgasından ders alınmalı
Karantinadan kaçan koronavirüs hastası bankta otururken bulundu
Karantinadan kaçan koronavirüs hastası bankta otururken bulundu
Toz bulutu ile kilometrelerce taşınması mümkün değil
Toz bulutu ile kilometrelerce taşınması mümkün değil
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans