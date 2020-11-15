Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1291
ALTIN
465.487
DOLAR
7.6523
STERLİN
10.1762
EURO
9.0460
'Maça çıkmadan maç kaybedilmez'
Son Dakika
'Maça çıkmadan maç kaybedilmez'
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti
Son Dakika
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti
Fed Başkanı en büyük endişesini açıkladı
Son Dakika
Fed Başkanı en büyük endişesini...
Seçim sandıkları çiçek açtı
Son Dakika
Seçim sandıkları çiçek açtı

'BİRLİK OLUP MÜCADELEYE GÜÇ VERİN'

Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 418'e yükseldi

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2020 Pazar 09:48
0 Okunma
'BİRLİK OLUP MÜCADELEYE GÜÇ VERİN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Bugün 92 kişi yaşamını yitirirken, son 24 saatte yapılan 150 bin 141 testte, 3 bin 116 yeni koronavirüs hastası tespit edildi. Koronavirüs salgınında toplam can kaybı 11 bin 418'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 150 bin 141 testten 3 bin 116 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 92 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 298 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 16 milyon 13 bin 974, toplam hasta sayısı 441 bin 55, toplam vefat sayısı 11 bin 418, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 423, toplam iyileşen hasta sayısı 351 bin 102 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı yüzde 99,7 olarak belirlendi.

'BİRLİK OLUP MÜCADELEYE GÜÇ VERİN'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 3 bin 116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs aşısı, bu dolaplarda saklanacak
Koronavirüs aşısı, bu dolaplarda saklanacak
Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 326'ya yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 326'ya yükseldi
"Türkiye’de diyabet görülme yaşı 5 yıl geriledi"
"Türkiye’de diyabet görülme yaşı 5 yıl geriledi"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans