Doç. Dr. Erdem Güven uyarıyor: Dolguyla meme büyütmek tehlikeli olabilir!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Meme büyütme, kadınların en çok yaptırdığı estetik ameliyatların başında geliyor. Ameliyat olmaktan çekinenler, “öğle arasında meme büyütme”, “ameliyatsız meme büyütme”, “ağrısız meme büyütme” şeklinde tanıtılan “dolgu ile meme büyütme” işlemine yöneliyor. Peki ama bu yöntem ne kadar güvenli? Konuyu son 20 yıldır günlük pratiğinin büyük kısmını meme ameliyatlarıyla geçiren Doç. Dr. Erdem Güven’e danıştık.

Dik ve dolgun görünen memelere sahip olmak isteyen, ancak ameliyat olmaktan korkan kadınlar, “dolgu ile meme büyütme” işlemini tercih ediyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdem Güven, dolgu malzemesi olarak kullanılan ürünün tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor: “Günümüzde vücuttaki doku eksikliklerini tamamlamak amacıyla kullanılan bazı dolgu materyalleri vardır. Genellikle bu dolgu materyallerinin uluslararası sertifikası olanlar tercih edilmektedir. Sertifikalı olmayan ürünlerin kullanımı, ciddi sorunlara ve deformasyonlara yol açmaktadır.”

EN SIK KANSER GÖRÜLEN ORGAN

Doç. Dr. Erdem Güven, kadınlarda kanserin en çok görüldüğü organın meme olduğunu belirterek bu bölgeye yaptırılacak işlemin hayati önem taşıdığını vurguluyor: “Kadın vücudunun en hassas organlarından birisi memedir. Meme, aynı zamanda kadınlarda en sık kanser görülen organ olarak da karşımıza çıkmaktadır. Böyle hassas bir organın içine uzun dönemde nasıl bir değişikliğe yol açacağını bilmediğimiz dolgu materyallerinin enjekte edilmesini bilimsel açıdan doğru bulmuyorum. Memeye yapılacak ultrason ve mamografi gibi incelemelerde yanılgılara neden olabilecek bu türden dolgu materyallerinin 30-40 yıl gibi uzun araştırmalar sonucunda uygulanabilir duruma gelebileceği düşüncesindeyim.”

DOLGU MEME İÇİNDE YER DEĞİŞTİREBİLİR

Memeye uygulanan dolgunun zaman içinde yer değiştirebilme riski de olduğunu söyleyen Dr. Güven, bu yöntemi tercih etmiş kadınlara önemli uyarılarda bulunuyor: “Şu anda uygulamada bulunan onaylı dolgu materyalleri 5-10 yıldan beri kullanılıyor. Bundan dolayı dolgu ile meme büyütme işleminin uzun vadede ortaya çıkabilecek sonuçları bilinmiyor. O nedenle bu yöntemi güvenli bulmadığımı belirtmek istiyorum. Daha önce uygulama yaptıran kişilere de tavsiyem, doktor takibi altında olmaları. Dolgunun yer değiştirme potansiyeli de var. Böyle bir durumla karşılaştıklarında dolguyu meme içinden çıkarttırmalarını öneriyorum.”