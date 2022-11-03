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Her 4 bin bebekten biri PKU'lu doÄŸuyor

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 15:15
Her 4 bin bebekten biri PKU'lu doÄŸuyor

ANKARA - TÃ¼rkiye'deÂ her 4 bin bebekten 1'i, proteinin parÃ§alanmasÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±ran ve beyinde kalÄ±cÄ± hasara yol aÃ§an 'FenilketonÃ¼ri' (PKU) hastalÄ±ÄŸÄ± ile dÃ¼nyaya geliyor. Bu hastalar, erken teÅŸhis ve doÄŸru tedavi ile hastalÄ±ÄŸÄ±n neden olduÄŸu zihinsel ve fiziksel sorunlarÄ± yaÅŸamadan hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rebiliyor.Â 

TÃ¼rkiye, dÃ¼nyada PKU hastalÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Ã¼lkeler sÄ±ralamasÄ±nda 1'inci sÄ±rada yer alÄ±yor. Her 4 bin bebektenÂ 1'i 'PKU' hastalÄ±ÄŸÄ± ile ile dÃ¼nyaya geliyor. Bilimsel verilere gÃ¶re hasta olmasa da ortalama 20-25 kiÅŸiden 1'i 'PKU' taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ±. Bu hastalar, erken teÅŸhis ve doÄŸru tedavi ile hastalÄ±ÄŸÄ±n neden olduÄŸu zihinsel ve fiziksel sorunlarÄ± yaÅŸamadan hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rebiliyor. Hacettepe Ãœniversitesi Hastanesi'nde 'PKU'Â tanÄ±sÄ± alan 2 bin hasta tedavi gÃ¶rÃ¼yor. Hacettepe Ãœniversitesi Ã‡ocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± HastalÄ±klarÄ± Anabilim DalÄ± Ã‡ocuk Metabolizma Bilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Serap Sivri, erken teÅŸhisin Ã¶nemine dikkat Ã§ekerek, "DoÄŸumun ilk haftalarÄ±nda tanÄ± konulup, takip edilirlerse tamamen normal bir zekaya sahip, diÄŸer bireylerden farksÄ±z, okulunu bitiren, iÅŸ gÃ¼Ã§ sahibi olan saÄŸlÄ±klÄ± bireyler oluÅŸuyor. O yÃ¼zden erken teÅŸhis ve uygun tedavi ile aslÄ±nda biz hastalara bir hayat hediye etmiÅŸ oluyoruz" dedi.

Prof. Dr. Sivri, 'PKU' hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n soydan gelen bir metabolik rahatsÄ±zlÄ±k olarak literatÃ¼re girdiÄŸine vurgu yaparak, "Bebekler doÄŸduÄŸu andan itibaren aldÄ±klarÄ± besinlerde bulunan ve bir aminoasit olan fenilalani maddesini vÃ¼cut iÃ§inde iÅŸlemden geÃ§iremiyorlar ve bu madde kanda,Â vÃ¼cut sÄ±vÄ±larÄ±nda birikmeye baÅŸlÄ±yor. Bu birikim sadece beyne zararlÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ beyinde nÃ¶ronlara yerleÅŸerek bir hasara yol aÃ§Ä±yor. Buna baÄŸlÄ± olarak da zihinsel yetersizlikle kendini belli ediyor ve bu ilerleyici bir hastalÄ±k olduÄŸu iÃ§in de ne kadar geÃ§ tanÄ± koyarsanÄ±z hastalÄ±ÄŸÄ±n oluÅŸturacaÄŸÄ± sekeller aslÄ±nda o kadar Ã§ok olmuÅŸ oluyor. Ä°lk baÅŸta Ã§ocuklarÄ±n baÅŸÄ±nÄ± tutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, anneyi tanÄ±yÄ±p gÃ¼lemediÄŸini fark ediyoruz. Oturmada, yÃ¼rÃ¼mede gecikmesi oluyor. Dil geliÅŸiminde belirgin bozukluklar olduktan sonra daha sonra ileri zamanlarda son derece aÄŸÄ±r, herhangi bir iletiÅŸimin kurulamadÄ±ÄŸÄ±, bazen havalelerin yani nÃ¶betlerin eÅŸlik ettiÄŸi ciddi bir klinik tablo ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Yani aÄŸÄ±r bir hem zihinsel,Â hem de fiziksel deÄŸiÅŸim geriliÄŸi yapÄ±yor. Buna baÄŸlÄ± olarak da bu hastalÄ±k erken tanÄ±nmaz ve uygun tedavi edilmezse son derece aÄŸÄ±r ve her zaman bir baÅŸkasÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ±na muhtaÃ§ bireyler oluÅŸuyor" dedi.

'EN SIK GÃ–RÃœLEN KALITIMSAL RAHATSIZLIKLARDAN BÄ°RÄ°'

HastalÄ±ÄŸÄ±n tedavi edilebilir olduÄŸuna iÅŸaret ederek Prof. Dr. Sivri, "Bir miktar anne sÃ¼tÃ¼ ama onun yanÄ±nda iÃ§inde 'Fenilalanin' olmayan Ã¶zel bir formÃ¼la ile bebeÄŸi beslemeye baÅŸlÄ±yoruz. Ek besinlere geÃ§tiÄŸimizde de normal Ã§ocuklarÄ±n aksine meyve pÃ¼releri, sebze Ã§orbalarÄ±, bu hastalar iÃ§in niÅŸastasÄ± arttÄ±rÄ±lÄ±p buÄŸday proteini azaltÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶zel undan yapÄ±lan ekmek, Ã¶zel undan yapÄ±lmÄ±ÅŸ makarna bunlar ile bir besin Ã¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne bir Ã¶mÃ¼r boyu devam etmesini istiyoruz. Hacettepe,Â ÅŸu anda TÃ¼rkiye'deki en eski ve en bÃ¼yÃ¼k merkezlerden birisi bu konuda.Â Bizim kendi merkezimizde yaklaÅŸÄ±k 2 binin Ã¼zerinde hasta takip ediliyor. TÃ¼rkiye'de en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len kalÄ±tÄ±msal rahatsÄ±zlÄ±klardan biri. Amerika'da 15-20 binde 1,Â Japonya'da 60 binde 1, Avrupa'da 12-15 binde 1, bizde 4 bin kiÅŸide 1 bu hastalÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bunun birinci nedeniÂ akraba evliliÄŸi. O yÃ¼zden taÅŸÄ±yÄ±cÄ± dediÄŸimiz hastalÄ±klÄ± geni iÃ§inde taÅŸÄ±yan ama hasta olmayan bir birey gidip aynÄ± ÅŸekilde kendisi gibi aynÄ± hastalÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±yan baÅŸka bir birey ile evlenirse bu kiÅŸiler saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸu halde Ã§ocuklarÄ± yÃ¼zde 25 ihtimalle yani dÃ¶rtte bir ihtimalle hasta doÄŸabiliyor" dedi.
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DHA

Anahtar Kelimeler:
Her 4 Bin Bebekten Biri PKUlu DoÄŸuyor
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