Osmaniyeâ€™de Ã§ocuk hastaya aynÄ± anda 3 kapalÄ± ameliyat

Delici-kesici aletle, saÄŸ ve sol akciÄŸeri ile sol omuz bÃ¶lgesinden yaralanÄ±p aÅŸÄ±rÄ± kan kaybeden E.Ä°.E., tedavisi iÃ§in Osmaniye Devlet Hastanesi'ne getirildi. YapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan hasta ameliyata alÄ±ndÄ±. Uzman Dr. Volkan EroÄŸlu, hastayÄ± Ã¶zel bir yÃ¶ntemle uyuttuktan sonra, GÃ¶ÄŸÃ¼s Cerrahisi UzmanÄ± Op. Dr. Ebubekir Aksu kapalÄ± yÃ¶ntem denilen kameralÄ± yÃ¶ntemle saÄŸ akciÄŸerini, Ã‡ocuk Cerrahi uzmanÄ± Op. Dr. SÄ±rma Tilev sol akciÄŸerini ameliyat etti. AynÄ± anda Kalp Damar Cerrahi UzmanÄ± Op. Dr. Cem Lale ise omuz bÃ¶lgesindeki damarÄ± onardÄ±.

YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hastanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetme riski olduÄŸu iÃ§in ameliyatlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Acil ÅŸartlarda kanamalÄ± hastaya hem saÄŸ akciÄŸerinden hem sol akciÄŸerinden kapalÄ± yÃ¶ntemle 'kameralÄ± yÃ¶ntem, vats, videotorakoskopik akciÄŸer ameliyatÄ±'Â yapÄ±lan bu ameliyat bilindiÄŸi kadarÄ±yla TÃ¼rkiye de ilk olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor' denildi.