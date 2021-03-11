Sağlık sektöründe uzaktan eğitime, “Meducast” imzası

HABER: DİNÇER KARACALAR



Tıp öğrencileri, yerli ve yabancı doktorlar ile Meducast Platformunda buluşacak

Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma dinamikleri, covid-19 pandemisi ile dünyada büyük bir değişim yaşıyor. Uzun yıllardır kullanılan uzaktan eğitim uygulamaları, pandemiyle birlikte bir anda tüm dünyanın merkezine oturdu. İnternetin sunduğu altyapı sayesinde online eğitim, online toplantılar, online sağlık hizmeti gibi birçok alandaki talep, 6 veya 7 katın üzerinde bir artış gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Hemen hemen her alanda yaşanan dijital dönüşüme, en hızlı adapte olabilen sektörlerden birisi de “eğitim” oldu.

Sağlık çalışanlarını, değerli hocalar ile bir araya getirecek

Tıp öğrencileri ve sağlık çalışanlarını, alanında uzman yerli ve yabancı doktorlar ile online eğitim platformunda buluşturmak için yola çıktıklarını anlatan Meducast Tıbbi Eğitim Platformu Kurucusu Aydın Demir, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl ve bu yıl sağlık çalışanları için oldukça zorlu bir dönem ve birçok sağlık çalışanı, alanlarındaki gelişmeleri takip edemeyecek bir yoğunluğa sahip. Ancak, sağlık alanında, öğrencisinden bilim dalı başkanlarına kadar herkesin yenilikleri takip etmesi, araştırması ve gerekli olması halinde uygulamalı olarak görmesi gerekiyor. Pandemi, şu an bunların önünde büyük bir engel oldu. Tıp öğrencileri derslere gidemiyor, intörnler için hayatın büyük bir bölümü pandemi gerçeklerinden oluşuyor, farklı branşlarda en önemli gündem Covid-19 ve branşları ilgilendiren hastalıklar ile Covid 19 ilişkisi olmayı sürdürüyor. Kısaca, tam da bu noktada, öğrencileri, doktorları, hocaları bir araya getirebilmek çok önemliydi. Tıp öğrencileri ve sağlık çalışanlarının, alanında uzman yerli ve yabancı doktorlar ile online platformda bir araya gelmesi, eğitimlerle kendilerini geliştirmesi, meslektaşlarıyla dirsek teması kurmaları ve mentorluk alabilmeleri için Meducast Tıbbi Eğitim Platformunu hayata geçiyoruz. Kardiyolojiden kadın hastalıklarına, sağlıklı beslenmeden çocuk hastalıklarına kadar hemen hemen tüm alandaki değerli hocalarımızı, önümüzdeki günlerde açıklayacağımız eğitim takvimi ile sağlık sektörü çalışanlarıyla bir araya getireceğiz” dedi.

Uzaktan eğitimin geçmişi, 1900’lü yıllara uzanıyor

Uzaktan eğitim hayatımıza, Covid-19 pandemisi ile yoğun bir şekilde girmiş olsa da, aslında pandemi öncesinde de etkili bir şekilde kullanılan eğitim yöntemlerinden birisi olmuştu. Geçmişi 1900’lü yılların başına kadar uzanan uzaktan eğitim uygulamaları, küreselleşen dünyada insanların odağında artarak yer almayı sürdürecek. Nitekim, Amerika’da uzaktan yüksek lisans veren kurumlardaki öğrencilerin %99’u, bu ülkede yaşamasına rağmen, eğitimlerine uzaktan devam etmeyi tercih ediyorlar. Artık, mesafe ve zaman farklarının, insan yaşamı için önemsiz olduğu bir teknoloji birikimine sahibiz ve her insan için zamanı çok değerlidir. Zamanı etkin şekilde kullanmak ve 24 saati en iyi şekilde değerlendirmek, fark yaratabilmenin en etkili yönteminden birisi olmaktadır.