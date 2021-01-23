Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10°
az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1542
ALTIN
442.399
DOLAR
7.3985
STERLİN
10.1484
EURO
9.0105
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş...
Zabıta Memuru Alınacak
Zabıta Memuru Alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet işyeri kiralanıyor
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet...

TEB Başkanı Çolak: Aşı candır, aşı hayattır

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ocak 2021 Cumartesi 11:25
0 Okunma
TEB Başkanı Çolak: Aşı candır, aşı hayattır

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve yaşlıların ardından eczacıların da aşılanmasına başlandı. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "Aşı dünyada birçok hastalığı ortadan kaldırdı. Dolayısıyla 'aşı candır' diyoruz, 'aşı hayattır' diyoruz. Aşı koruyucudur, aşı bilimseldir. O yüzden vatandaşlarımızın buna inanarak aşı olmalarında yarar var" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 4 aşamalı aşılama takviminde ilk grupta yer alan eczacılar ile eczane çalışanlarının da dünden itibaren Covid-19 aşıları yapılmaya başlandı. Kendisi de Covid-19 aşısı olan TEB Başkanı Erdoğan Çolak, salgının insan sağlığını olduğu gibi insan psikolojisini de etkileyen bir durum olduğunu söyledi. Çolak, bu yüzden aşının başlamasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Aşıdan sonra rahatladık; tabii 2’nci aşı önemli. Bu 28 günlük süreci yine dikkatli bir biçimde geçireceğiz. Biz, Türk Eczacılar Birliği olarak, bir sağlık çalışanı olarak, birlik yöneticisi olarak aşıya inanıyoruz. 1700’lü yılların ortalarında aşı ilk defa bulunuyor. Ve o günden bugüne dünyada birçok hastalığı ortadan kaldırıyor. Bunları biliyoruz. Dolayısıyla 'aşı candır' diyoruz, 'aşı hayattır' diyoruz. Ve mutlaka vatandaşlarımızın aşı olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Aşı koruyucudur, aşı bilimseldir. O yüzden vatandaşlarımızın buna inanarak aşı olmalarında yarar var" diye konuştu.

'120 MİLYON CİVARINDA AŞIYA İHTİYAÇ VAR'

Çolak, Türkiye'ye 11 Aralık’ta gelmesi beklenen aşının 4-5 Ocak gibi geldiğini hatırlatarak, "Yani o süreçte ne tür aksamalar var; onları tam olarak bilmiyoruz. Ama bu aksamaların bir an önce giderilmesinde yarar var. Ve aşıyı nereden bulabiliyorsak oralardan aşıyı getirtmekte de toplum sağlığı açısından fayda var. Bunların bir an önce Türkiye’ye getirilmesi ve yaygın bir şekilde aşılanmanın da sağlanması lazım. Toplumun en az yüzde 60’ını aşıladığımız noktadan sonra ancak biz daha iyi bir noktaya gelmiş olarak kendimizi kabul edebiliriz. Göç yoluyla gelen insanları da kendi vatandaşlarımız olarak saydığımızda 90 milyona yakın bir nüfus var. Bunun yüzde 60'ı, 54-55 milyona yakın bir nüfus yapar. Onun için 120-130 milyon civarında bir aşıya ihtiyaç var" dedi.

'PANDEMİNİN BİTMESİ İÇİN İLK ADIMI ATTIK'

Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısını yaptıran TEB çalışanı eczacı Erdal Kart da "Pandeminin bitişine doğru ilk adımı atmış olduk. Aslında sağlık çalışanlarının bu pandemi sırasında ne kadar değerli iş yaptığının en önemli kanıtlarından bir tanesi de bizlerin ilk etapta aşılanmış olması. Yani devletin ilk olarak koruyucu sağlık hizmeti veren personelini aşılamış olması açıkçası çok önemli bir şeydi. O yüzden bunu önemli buluyorum. Biz sağlık çalışanlarının aşı olmaması, aşıyı reddetmesi bana göre kabul edilebilir bir şey değil. Yani yüzyıllardan beri aşı bulaşıcı hastalıklara karşı en değerli bir yöntem; birçok bulaşıcı hastalığı da ortadan kaldırdı. Ondan dolayı bir sağlık çalışanının aşı karşıtlığı benim açımdan kabul edilemezdi" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Eczacıları BirliğiErdoğan ÇolakAşıKoronavirüsCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Sokak kısıtlaması, kademeli kaldırılabilir'
'Sokak kısıtlaması, kademeli kaldırılabilir'
Koronavirüs diş kayıplarına yol açtı; hastaların yüzde 90’ı tedaviye gelmedi 
Koronavirüs diş kayıplarına yol açtı; hastaların yüzde 90’ı tedaviye gelmedi 
Prof. Dr. Özlü: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni dalga gelebilir
Prof. Dr. Özlü: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni dalga gelebilir
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans