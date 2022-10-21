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Uzmanı uyardı: Çocuklardaki her ağrıya büyüme ağrısı deyip geçmeyin

Çocukluk döneminde özellikle baldır arka bölge ve uyluk ön kısımda ortaya çıkan ağrılara sıklıkla rastlanıyor. Bu ağrılar genelde önemli olmayan büyüme ağrısı olarak kabul ediliyor ve zamanla kendiliğinden geçebiliyor. Çocuklardaki her ağrının büyüme ağrısı olmadığının altını çizen Medicana Ataşehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Göçer, “Ancak bu bazen daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi oluyor. Bu yaşlardaki çocuklarda atlama, koşma, düşme veya çarpışmalar sık görülmekte ve bu sebeplere bağlı ani başlangıçlı şiddetli ağrılar kemik kırıkları ya da eklem çevresi bağ yaralanmalarının bulgusu olabilir” dedi.

21 Ekim 2022 Cuma 10:16
Uzmanı uyardı: Çocuklardaki her ağrıya büyüme ağrısı deyip geçmeyin

Çocuklarda ortaya çıkan ağrıların genellikle büyüme ağrısı olarak yorumlandığını belirten Doç. Dr. Hasan Göçer konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Büyüme ağrılarının 3-5 ve 8-12 yaş arasında daha sık görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Göçer, “Büyüme ağrısı ile diğer hastalıklar karıştırılabiliyor. Özellikle kemik tümörleri, eklem romatizması, enfeksiyon, hematolojik hastalıklar büyüme ağrısı dışındaki önemli hastalıklardır. Ağrılı bölgede ele gelen şişlik, sertlik, ısı artışı büyüme ağrılarında görülmez” ifadelerini kullandı.  

“BAZI KEMİK TÜMÖRLERİ İSE ÖZELLİKLE GECELERİ ŞİDDETLİ AĞRIYA NEDEN OLUR” 

Büyüme ağrısı şiddetinin her iki bacakta da azalıp artarak, yerleşiminin sürekli değiştiğini söyleyen Doç. Dr. Hasan Göçer, konuyla ilgili şöyle konuştu: 

“Kemik tümörlerine bağlı ağrılar hep aynı bölgede ve ağrı miktarı sürekli artmaktadır. Bazı kemik tümörleri kemiği incelttiği için özellikle gün içinde aktivite sonrası daha belirginleşir ve istirahatle azalırken, tümör büyüdükçe hem şiddeti artar hem de ağrı sürekli haline gelir. Bu tür kemik tümörleri erken dönemde ağrı kesicilerden fayda görürken zamanla ağrıların geçmediğini görülür. Bazı kemik tümörleri ise (osteoid osteoma) özellikle geceleri şiddetli ağrıya neden olur. Hatta uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabiliyor. Ağrıkesicilerle çok hızlı bir şekilde tüm şikâyetler geçer. Bu tür kemik tümörlerinin en büyük özelliği ağrının hep aynı yerleşimde ve tek bir bölgede olmasıdır. Oysa büyüme ağrıları her iki bacakta yaygın bir şekilde veya sürekli gezici tarzda farklı bölgelerde görülür.” 

"TANI KOYMAK ZOR, EBEVEYNLERİN TAKİBİ ÖNEMLİ"

Büyüme ağrısının tanısının zor koyulduğunu söyleyen Doç. Dr. Hasan Göçer, “Ancak altta yatan daha önemli bir sebebin olmadığının gösterilmesi daha önemlidir. Bu da uzman hekimin muayenesi, ailenin gözlemleri, bazı durumlarda radyolojik görüntüleme yöntemleri ve kan tetkikleri ile altta yatan farklı bir sebebin olmadığının gösterilmesi ile mümkündür. Büyüme ağrılarında tedavi; parasetamol içeren ağrı kesiciler, masaj, sıcak su torbaları ve germe egzersizleri yeterlidir. Özellikle ebeveynlerin takibi ve gözlemi oldukça önemlidir.  Bu uygulamalara rağmen geçmeyen ve artan ağrılarda muhakkak doktoruna başvurmalıdır” diye konuştu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medicana Ataşehir HastanesiOrtopedi Ve TravmatolojiDoç. Dr. Hasan GöçerçocukAğrı
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