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'Vaka artışını aşı ile durdururuz'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, artışı durdurmanın yolunun aşı olduğunu söyledi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Temmuz 2021 Pazar 13:42
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'Vaka artışını aşı ile durdururuz'

ANKARA, (DHA)

Kurban Bayramı tatiline girilirken, koronavirüste vaka sayılarındaki tırmanış endişelendirdi. 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Birimi öğretim üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, bakanlığın illerde aşı farkındalığı ile ilgili çalışmalar yaptığını belirterek, "Evinden çıkamayanlar için evde aşılanma devam ediyor, iller aşı stantları kurmaya başladı. Türkiye'de aşı olmak zorunlu değil bu yüzden bilgilenme ve farkındalık çok değerli. Aşıdan hiçbir şekilde endişe etmemek, bu duyulan yanlış bilgilere riayet etmemek gerekiyor. Bunların hepsi bilim adamları tarafından değerlendirilip çıktı; bu sonuçlara, bakanlığın ve bilim insanlarının söylemlerine güvenmek gerekiyor" dedi.

'AŞILAMA İLE BU ARTIŞI DURDURURUZ'

Prof. Dr. Özkan, Güneydoğu ve Doğu illerinde aşılanma oranlarının düşük olduğuna dikkat çekerek, "Rakam biraz daha düşük, onu artırmak için ben oradaki vatandaşlarımıza bir kez daha söylemek istiyorum; lütfen aşılansınlar. Sonra maske ve mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bayram tatilinde biraz daha hareketli olacak herkes, bu ispatlanmış bir şey, hareketlilikte daha fazla insanlar ile karşılaşınca vaka sayıları da bütün ülkelerde artmaya başladı, Türkiye'de de ufak artışları görüyoruz. Lütfen bu kıpırdanmalar çevremizi, kendimizi hastaneye düşürmesin diye aşıya önem vermemiz gerekiyor. Aşılanmayı artırdıkça bu artışı durdurup geriye inişe geçebiliriz" diye konuştu. 

'ÖNEMSEMEZSEK VAKALAR ARTABİLİR'

Prof. Dr. Özkan, Türkiye'de 2 aşı türünün de bol olduğunu belirterek, "Eğer çekinirsek 'Aşı bana şöyle yapar, böyle yapar' diye yanlış inançlara düşersek bir şekilde hastalanabiliriz. Şu anda Türkiye'de görülen delta varyantının oldukça yüksek bulaşıcılığı var. Aşılanırsak aşılanmaya devam dersek bu 7 bini durdurup hatta düşürürüz; ama bunu önemsemezsek maske ve mesafeyi de önemsemezsek artabilir. Eğer vaka sayılarımız artar, bulaş çok artarsa yine hareketliliğimizi kısıtlayacağız mecburen. Bunları yaşadık hep. Hareketliliğimiz kısıtsız, çok güzel bir döneme girdik. Maske, mesafe ve aşı ile böyle güzel yaşayabiliriz; ama bunları yapmazsak tabi ki kısıtlamalar karşımıza çıkabilir. Bayramda hareketlilik var" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 18.07.2021 13:44
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