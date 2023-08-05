Haber: Beyza Betül Cihan

Salatalık, hem lezzetli bir yiyecek olarak sofralarda tercih edilen hem de cilt bakımı için kullanılan doğal bir seçenektir. Ancak diğer besinlerde olduğu gibi, salatalığın tüketilmesinde süresinde olmak önemlidir. Aşırı ve bilinçsizce tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabileceği söylenebilir.

Salatalığın sağladığı faydaları değerlendirecek olursak, içeriği yüksek miktarda su bulunması nedeniyle elde edilen hidrasyonu sağlamada etkili olabilir. Aynı zamanda düşük kalori içeriğiyle kilo kontrolüne yardımcı olabilir. İçeriğindeki lifleri dağıtmak için sistemleri kaldırırken, antioksidanlar da hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı hükümler. Cildi canlandırmak ve yönlendirmek için doğal bir seçenek olarak da kullanılabilir.

Ancak aşırı tüketimin zararlarına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle salatalığın kabuklarını ve özelliklerini, fazla miktarda lifleri ve bu da dağıtım biçimini kullanarak yol açabilir. Aşırı lif kullanımı şişkinlik, gaz ve kullanım rahatsızlıklarına sebep olabilir.

Salatalığın içeriğindeki oksalat maddesi, aşırı tüketildiğinde yakma işlemine zemin hazırlayabilir. Ayrıca bazı uzantılara neden olabilir. Bu nedenle özellikle koruyucu bünyesi olan kullanıcı kullanımlarını sınırlamaları önemlidir.