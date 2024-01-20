Artık saha içini konuşmaya gerek yok!

Portekizli Hoca gelince müthiş bir rüzgarı arkasına alan siyah beyazlılar son üç maçı kalesinde sıfır golle kapatırken Pendik karşısında bunun acısını çıkardı sanki!

Santos takımın başına geçtikten sonra babacan bir tavırla oyuncularına sahip çıkarken bunun dozunu biraz fazla kaçırmış olacak ki, Onur ve Tayfur ısrarı çok da doğru olmadı.

Hasan Arat ve yönetiminin işi gerçekten çok zor!

Bu takıma kupa kazandırmak deveye hendek atlatmaktan daha zor, şapkadan tavşan çıkarmak gibi...

Beşiktaş'ın oyun içi lideri ve oyunu çözecek bir beyni olmadığı sürece başarı beklemek mantıklı değil!

Bu eksikleriniz varken oyuncu grubunuza göre taktiksel anlayışınızı belirlemelisiniz.

Ghezzal'in sözleşmesindeki madde olsun ya da olmasın bu takımda kendisinden bir şey beklemek hayalcilik!

Beşiktaş, nasıl olur da Pendikspor karşısında dört golle mağlup olur?

Dört farklı yenilirken nasıl olur da sadece iki sarı kart görüp kırmızı kartsız oyunu tamamlar?

Artık saha içini konuşmaya gerek yok!

Bundan sonra yönetimin icraatları Beşiktaş'ın kaderini belirleyecek. Saha içinde olan oldu.

Bu saatten sonra Semih, Demir Ege ve diğer gençleri izleme keyfini yaşamalıyız.

Eski ve deneyimli olup isyan etmeyen, bir varlık göstermeyen oyuncuları görmekten sıkıldık!