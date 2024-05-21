Diyarbakır

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde geçen yıl arkadaşlarıyla sokakta oynadığı sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Burak Ertan, çevredeki vatandaşlar ve komşularının yardımıyla kurtarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ertan, kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ertan'ın başına 37 dikiş atıldı. Taburcu edilen Ertan'ın tedavisine bir süre evinde devam edildi.

Baba Kadri Ertan, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen oğlunun yaşadığı korkuyu atlamadığını belirtti.

Ertan, şunları söyledi:

"Vatandaşlar kurtarmasaydı şu anda çocuğum yaşamıyor olacaktı. Çocuğum o günden beri olayın şokunu atlatamadı. Çocuğumu tek başına okula gönderemiyoruz. Oğlum dışarı çıkamıyor. O günü unutamıyor. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Okulda öğretmenleri evde biz el birliğiyle bu şoku atlatması için ilgi ve sevgi verdik. Öğretmenlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yetkililerden tek isteğimiz başıboş köpeklerin toplanması. Bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesin. Başka anne ve babaların ciğeri yanmasın. Vakalar devam ediyor. Sokak köpekleri çevremizde çok var. Artık bu vakaları yaşamayalım."

"Köpekler tekrar saldırır mı diye korkuyorum"

Burak Ertan da köpek saldırısı sonucu çok korktuğunu, yaralandığı için acı çektiğini söyledi.

Mahallede köpek gördüğünde çok korktuğunu anlatan Ertan, o günden sonra babası veya annesiyle okula gidip geldiğini belirtti.

Ertan, yaşadıklarının ilk günkü gibi aklında olduğunu ifade ederek, "Okula giderken köpekler tekrar saldırır mı diye korkuyorum. Arkadaşlarımla top oynamaya çıkınca, fırına ekmek almaya gidince korkuyorum. Köpeklerin toplanmasını istiyorum. Başka çocuklar yaralanmasın artık." dedi.