İlçede "Müdür" lakabıyla tanınan 74 yaşındaki Şimşek, gazetecilere, 8 yaşında gazoz imalathanesinde başladığı çıraklık serüvenini, 12'sinde boyacılıkla devam ettirdiğini, ilk dükkanını ise 13 yaşında ağabeyiyle açtığını anlattı.

Çalışma hayatında hiçbir zaman yorulduğunu veya sıkıldığını dile getirmediğini vurgulayan Şimşek, "Hayatımın hiçbir zamanını boşa geçirmedim, uzun zaman pazar günleri de dahil olmak üzere çalıştım." dedi.

Yanında yetiştirecek çıkar bulamamaktan yakınan Şimşek, genç neslin zanaat mesleklerine yönelmediğini ve masabaşı iş arayışında olduğunu söyledi.

Şimşek, mesleğin zorluklarına da değinerek, "Kimisi maden ocağında çalışacak, kimisi altın tezgahında kalacak. Herkes maden ocağında, herkes altın tezgahında kalamaz, öyle bir hayat yok. İşin kirlisi olmaz, alnın kirlenmesin. İş kirliliği su sabunla çıkar ama alın kirliliği başka şeyle çıkmaz. Gençler bunu unutmasın, mühim olan hizmet ve helal kazanç." diye konuştu.

Babasının yetiştirdiği oğul Coşkun Şimşek de 26 yıldır babasının yanında ayakkabı tamiri ve boyası yaptığını kaydetti.

Zanaatkarlığın, zorlu olduğu kadar fedakarlık, hoşgörü ve sabır istediğini, terzilik, ayakkabı, oto ve saat tamirciliği gibi mesleklerin çalışma saatleri olmadığı için yeni nesil tarafından artık rağbet görmediğini ifade etti.

AA