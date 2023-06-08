SAKARYA AA- Milli Eğitim ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarınca ortaklaşa yürütülen "Temiz Okul ve Temiz Enerji, Çevre Dostu 1000 Okul" projesi kapsamında, Şehit Ferhat Sözer İlk ve Ortaokulu çatısına yaklaşık 5 ay önce 11 güneş paneli kuruldu.

Bu sürede üretilen 2 bin kilovat enerjiyle 7 bin lira tasarruf sağlanan okulda, geri dönüşüme katkı sunulması amacıyla çatıya düşen yağmur suları da depolanıyor.

"Tüm okullara yaygınlaştırılması amaçlanıyor"

Karasu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ergün Demir, AA muhabirine, üretim ve tasarrufa dayalı projenin ilçedeki pilot uygulamasını okul çatısında hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin Sakarya'daki tüm okullarda yaygınlaştırılmasının amaçlandığını vurgulayan Demir, öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı istediklerini ifade etti.

Okul müdürü Ahmet Ova da "Bir yılda toplam 5 bin kilovat elektrik üretmiş olacağız. Ürettiğimiz elektriği de çift taraflı sayaçla ilgili şirkete veriyoruz, üretilen miktar faturamızdan düşüyor. Aylık, toplam iki evin harcadığı elektrik miktarını da üretmiş oluyoruz." dedi.

Yağmur suyunun geri dönüşümüyle ilgili de çalışma yaptıklarını belirten Ova, "Bu kapsamda çatıya düşen yağmur suları depolanıyor, bunu okulun bahçe sulamasında kullanıyoruz. Böylece öğrencilerimiz çevre bilincine sahip oluyor ve sorumluluk sahibi birer genç olarak yetişiyor." şeklinde konuştu.