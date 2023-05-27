Ana vatanı Kuzey Amerika olan, uzun yıllardır Karadeniz bölgesinde üretilebilen mavi yemiş, özellikle son yıllarda Antalya'da sera ve tarlalarda topraksız tarım yöntemiyle saksılarda üretilmeye başladı.

Narin bir meyve olduğu için hasadı ve bakımı özenle yapılan ürün, belirli gramajlarda paketleniyor. Katma değeri yüksek olduğundan üretim alanları hızla genişleyen mavi yemiş, iç pazarın yanı sıra Rusya, Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere farklı ülkelere ihraç ediliyor.

Şeker oranının düşük olmasıyla ve antioksidan özelliğiyle dikkati çeken meyve, büyük firmaların yatırımlarının yanı sıra tarım sektöründe çalışan işçilere de gelir sağlıyor.

"Üreticiler, geliri yüksek olunca bu ürüne yöneliyor"

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Türkiye'de uzun yıllar sadece Karadeniz bölgesinde yetiştirilen mavi yemişin 2020'de Antalya'da da yoğun üretilmeye başladığını söyledi.

Toprak yapısı uygun olmadığından saksılarda yetiştirildiğini anlatan Karaca, "Blueberry yeni bir meyve, antioksidan özelliği ve şeker oranı düşük olması sebebiyle dünyada ve ülkemizde talep hızlı artıyor. Buna bağlı üretim miktarı da artıyor. 2013'te ülkemizde 450 dekar alanda üretilen bu meyve, 2022 sonunda 13 kat artarak 6 bin 600 dekara, üretim miktarı 4 bin 300 tona ulaştı." diye konuştu.

Karaca, Türkiye'de mavi yemişin üçte birinin Antalya'da üretildiğine dikkati çekerek, kentteki üretimin büyük kısmının ihracata gittiğini bildirdi.

Birim alandan daha yüksek gelir elde edildiğini aktaran Karaca, "Geliri yüksek olunca üreticiler bu ürüne yöneliyor. Bazı firmalar büyük alanlara yatırım yapıyor. Geliri ve katma değerinin yüksek olması yatırımcıyı bu ürüne yöneltiyor. Asidik toprakları sevdiği için Anadolu topraklarında yetiştirilmesi zor, onun için saksılarda üretiliyor." dedi.

Bankacılığı bırakıp üretici oldu

Bankacılık sektörünü bırakarak, Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde 55 dekar alanda mavi yemiş üretimine başlayan Özkan Ayaşlı da gelecekte tarımın ve gıdanın çok daha önemli olacağından tarıma yöneldiğini söyledi.

Niş ürün olarak mavi yemişi tercih ettiklerini bildiren Ayaşlı, şunları kaydetti:

"Ülkemizde toprakların yüzde 95'i blueberry üretimi için uygun değil. Onun için saksılarda Antalya'nın güneşiyle buluşturarak üretim yapıyoruz. Güneş aromasını artırıyor. Rekolteyi belirli bir noktaya getirdik. İhracata çıkacak sevkiyatımız var. Tıbbi ve aromatik bir meyve. Avrupa'da semt pazarlarında var, Türkiye'de yok. Önümüzde iki, üç yıl içinde semt pazarlarına gidereceğini düşünüyorum."

Ayaşlı, üretimden paketlemeye kadar her aşamada hijyene özen gösterdiklerine ve iyi tarım yaptıklarına dikkati çekerek, yılda bir iki defa iç ve dış denetime tabi tutulduklarını belirtti.

İki yıl önce mavi yemiş üretimine başlayan 62 yaşındaki Bayram Karaca da üretiminin basit ancak çok dikkat istediğini belirterek, suyunu, gübresini zamanında vermek gerektiğini aktardı.

Meyveyi hasat eden Aliye Ünal ise ürünün ezilmemesi için tek tek topladıklarını, olgunlaşanları sınıfına göre ayırdıklarını söyledi.

Hanife Karaca, ürünün bebeğe bakar ilgi özen istediğini bildirdi.

AA