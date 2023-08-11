Haber: Ayşegül Bedir Akosman

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü karşısında siyah beyazlılar adına maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Salih Uçan, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Salih Uçan konuşmasında, "Deplasmanda oynadık. Güzel bir sonuç aldık. İnşallah bu turu geçmek istiyoruz. Bizi burada destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Sekiz numarada daha rahat ediyorum. Zaman zaman çift altı da oynayabiliyorum. Kendimi üretken bir oyuncu olarak tanımlıyorum." dedi.