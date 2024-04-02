Arkadaşlar biz vaktiyle Hanefi Mezhebi'nin en önemli fıkıh kitaplarından biri olan Mülteka'yı okurken, av ve avcılık bahsinde şunları öğrendik.

Avcı avını gördüğünde besmeleyi çeker ve tetiğe basar. Avı vurduğunu hissederse, köpeğine tiyo verir, köpek gider avı yakalayıp getirir. Avcının köpeğin avı nasıl getirdiğine bakması farzdır. Dudakları ile mi götürdü yoksa dişleri ile mi götürdü?

Eğer dudakları ile götürdü ise, onu sahibi için getirmiştir.

Eğer dişledi ise, ona salyasını akıttı, kendi nefsi için tutuvermiştir.

Eğer ısırdığı için hala ölmemişse, hemen orada besmele ile yeniden kesilir ve o zaman helaldir, sadece o ısırdığı yer kesilir köpeğe verilir. Ama eğer ısırdığı için öldü ise, o zaman o murdardır yenmez. ‘’ dedikten sonra sözü eğitime getirdi: "Şimdi ben size ne anlatıyorum?

Bulunduğumuz ve imtihan olunduğumuz makamlar ve imkânlar emanettir, bunları ısırarak salyamızı bunlara akıtıp murdar etmeyelim. Makamlar emanettir, bunlar gelip geçicidir.Bizim sahibimiz Rabbimiz ve davamız için kullanmamız gereken şeylerdir. Bunları ısırarak, bunlara salyamızı karıştırarak, hem kendimizi helak ederiz, hem de peşimizden gelenleri, arkamızdakileri helak ederiz."

Prof. Dr. Necmettin Erbakan