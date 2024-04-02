11 BİN ADET PLAK SATIŞININ ARDINDAN YENİDEN BASIMA GEÇEN ALBÜM

Cem Adria’nın Solmayan Şarkılar Albümünün Plakları Tükendi





Sevilen sanatçı Cem Adrian’ın Türk Sanat Müziği’nin hafızalara yer etmiş birbirinden güzel eserlerini seslendirdiği albümü “Solmayan Şarkılar”ın plakları yüksek bir satış rakamıyla çok hızlı bir şekilde tükendi. 11 bin adet plak satışının ardından yeniden basıma geçen albüm, yakın zamanda tekrar raflarda olacak.

Sadece çok renkli sesi değil, çok renkli müziği ile yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çok farklı dallarında eserler veren Cem Adrian’ın “Solmayan Şarkılar” albümünde 10 kült eserin yorumu bulunuyor. Sanatçının eşsiz yorumu ve incelikli düzenlemeleriyle arşiv niteliğindeki bu albüm, tüm dijital platformlarda yayında. Plakları da çok yakında tekrar raflarda olacak.

FERHAT GÖÇER KENDİSİ GİBİ DOKTOR OLAN AZERİ SANATÇI ELNAR XELILOV İLE DÜET YAPTI “MİNNETTARIM”

Ferhat Göçer Azerbaycan’ın genç popüler sanatçısı, aynı zamanda kendisi gibi doktor olan Elnar Xelilov ile “Minnettarım” adlı şarkıda düet yaptı. Şarkının söz ve müziği Elnar Xelilov’a ait. Klip yönetmeni ise Bakhtiyar Alakbarov oldu ve klip için Bakü’de bir hastane kapatıldı. Sanatçılar klipte iki cerrahı canlandırdılar. Şarkı ve klip 29 Mart itibariyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

AYDINLIKEVLER OYUNUNDAN YENİ AFİŞ

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın devleşen performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’ iki senedir ara vermeden kapalı gişe oyunlarına devam ediyor. Her oyun seyircinin yoğun ilgi gösterdiği ‘Aydınlıkevler’den, usta oyuncu Demet Akbağ’ın yer aldığı yeni bir afiş yayınlandı.

Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü toplayan ‘Aydınlıkevler’ 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor. ‘Aydınlıkevler’, Nisan ayından iki farklı tarihte seyircileri ile buluşmaya devam edececk.Oyun, 4 ve 27 Nisan’da Maximum Uniq Hall’de sahnelenecek. Seyircileri soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran ‘Aydınlıkevler’ bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikaye anlatıyor.Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın sahnedeki canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.

ACUN ILICALI’DAN SABA TÜMER'E SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu. Tümer, ev konseptinde Hann Sahne’de çekilen programında her hafta birbirinden ünlü dostlarını ağırlayacak.

Saba Tümer, programının ilk bölümünde çeyrek asırlık dostu Acun Ilıcalı’yı ağırladı. Tümer’in; “Senin gibi muhabirlikten başlayıp, kendi programını yapıp, kanal sahibi olup sonra bir futbol takımının sahibi olan dünyada başka biri var mı?” sorusuna, Ilıcalı; “Başarı hikayeleri çok var; ama bildiğim kadarıyla muhabirlikten başlayıp, kanal sahibi olan yok. Şimdiden söyleyeyim Hull City, Premier Lig’e çıkarsa, seni hayatta tanımam. Oradan sonra Prens William’la falan arkadaş olurum” sözleriyle, esprili bir cevap verince Tümer; “Salon kadınıyım, beni de yanına alabilirsin. Düşünsene seninle Buckingham Sarayı’na çaya gidiyoruz. İngiltere’nin de benim kahkahamı duyması lazım” diyerek, güldürdü. Tümer’in; “Bir tarafın da Fenerbahçeli. Diyelim ki Ali Koç, seni aradı son transferin Jaden Philogene’i Fenerbahçe’ye istiyorum dedi. Ne yaparsın?” sorusuna Ilıcalı; “Bizim işimizi zora sokma.. Fenerbahçe bir futbolcuma talip olursa iki tarafında kazanacağı, Fenerbahçe’nin mutlu olacağı bir çözüm buluruz” dedi. Saba Tümer’in; “Çok başarı odaklı gidiyorsun. Başarısız olmaktan korkuyor musun?” sorusuna Acun Ilıcalı; “Korkum olsa bu risklere girmem. Ben non stop risk alıyorum. Korkuyu hissetmiyorum, o heyecanı yaşamak istiyorum. Adam, ikim apartman arasına ip koyup yürüyor. Ben de bunu meslekte yapıyorum, duygu aynı, o heyecanı yaşamak istiyorum. Ben bu tip olayların business versiyonuyum. Ben de business’da adrenalin yaşamaya çok aşırı meyilliyim. Riskleri aldığım için büyüyebildim” diye cevap verdi.

Barış Manço’nun unutulmaz klasiği “Kara Sevda”

Dünyaca ünlü keman sanatçısı Canan Anderson yorumuyla yeniden hayat buldu.

Söz ve müziği Barış Manço’ya düzenlemesi Garo Mafyan ve Kurtalan Ekspres’e ait olan parçayı kemanıyla yeniden yorumlamasıyla ilgili sanatçı; "Kara Sevda, herkes gibi benim de en sevdiğim Barış Manço parçalarından biridir. Bu yüzden bu zamansız parçayı kemanımla yeniden yorumlamak istedim" diyor.

Geçtiğimiz yıllarda Balat’ta sokak müzisyeni çocuklara yaptığı şakayla çok konuşulan Anderson, klip için yine İstanbul sokaklarını seçti. Farklı kültürlerden gelmiş olsa da İstanbul’un kalbindeki yerinin çok özel olduğunu söyleyen Canan Anderson; "Klibi de bu yüzden bu güzel şehrin sokaklarında çektik. Herkese güzel bir enerji getirmesini diliyorum, dedi.

Yılın en dikkat çeken oyunu “Kim Bu Ben”

Kriminal gerilim türündeki “Kim Bu Ben” oyunu, 15 Nisan’da Moda Sahnesi ve 26 Nisan’da House Of Performance’de sahnelenecek. Engin Hepileri’nin yönettiği, Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan’ın oynadığı oyunun biletleri Türkiye’nin kapsayıcılığı en geniş lider online etkinlik biletleme platformu Biletinal’da.

Yönetmenliğini Engin Hepileri’nin yaptığı, oyuncu kadrosunda Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan’ın yer aldığı kriminal gerilim “Kim Bu Ben”, 15 Nisan Pazartesi Moda Sahne ve 26 Nisan Cuma günü ise House Of Performance’da sahnelenecek. Oyunun biletleri Türkiye’nin kapsayıcılığı en geniş lider online etkinlik biletleme platformu Biletinial’da. Büyük bir kumarhane zincirinin dijital teknolojilerinden sorumlu veri analisti Robert Leilani’nin ilk ve tek tiyatro oyunu “Kim Bu Ben”, 10’uncu yılını kutlayan Tiyatro İN tarafından seyirciyle buluşturuluyor. Oyun, küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizminin şifreleriyle uğraşan, aşk dolu kriminal bir gerilim. Yetimhanede beraber büyümüş Daphne ve Adam, bir gün sanal kimliklerinin çalındığını fark ederler. Ve o andan sonra hayatları değişir. Çalınan kimliklerle işlenen suçlar hayatlarını karartmaya başlar. Tüm dünya onların bir canavar olduğunu düşünürken, onlar hayatlarını karartan bu büyük gizemi çözmeye karar verirler. Dünyaya kendilerini dinletebilecekler miydi? Gerçek kimlikleri hiç var olmuş muydu? Peki birbirlerine güvenebilirler miydi?

60. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLANDI

İlçedeki kütüphane sayısını 23’e çıkaran Beylikdüzü Belediyesi, her yıl 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşen “Kütüphane Haftası”nı bir dizi etkinlikle kutladı. Bu yıl 60’ncısı düzenlenen haftanın açılışı, Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun oğlu Mustafa Kemal Ulusu’nun ağırlandığı söyleşi ve imza etkinliğiyle yapıldı. Hafta boyunca ayrıca çocuk kütüphanelerinde düzenlenen “Masal Saatleri”nde çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. Beylikdüzü Belediyesi, Kütüphaneler Haftası kapsamında birçok etkinlik düzenledi. 25-31 Mart tarihleri arasında kutlanan hafta, Mustafa Kemal Ulusu söyleşisiyle başladı. Çankaya Köşkü’nün kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun oğlu olan yazarın Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’ne konuk edildiği etkinlikte, Beylikdüzü’nün çocuklarına Atatürk’ün kitap sevgisi anlatıldı. Mustafa Kemal Ulusu’nun babasının köşkte görev yaptığı yıllardan anılarını aktardığı “Atatürk’ün yanı başında” adlı kitaptan bölümler de paylaştığı konuşması esnasında duygu dolu anlar yaşandı. Ulusu’nun konuşmasını alkışlarla bölen çocuklar, finalde etrafını sarıp onunla fotoğraf çektirdiler. Yazar söyleşinin sonunda kitabını imzaladı. Kütüphane Haftası kapsamında ayrıca 0-6 yaş grubundaki çocuklar; Adile Naşit, Melisa İşleyen ve Oğuz Arda Sel Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen “Masal Saati”nde bir araya gelerek, keyifli dakikalar geçirdi.