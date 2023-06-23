İSTANBUL- Türkiye’nin sevilen çizgi film kahramanı 'Niloya', mutluluk dünyasının kapılarını açtığı 5 buçuk milyon aboneye yaklaşan YouTube kanalında, her Cumartesi saat 09.00’da yeni bölümlerini sevenleri ile buluşturuyor. Her bölümünde bambaşka bir hikayeyi minik dostları ile buluşturan çizgi film, 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini kazanıyor. Senaryoları psikologlar ve pedagoglarla birlikte hazırlanan çizgi film, çocukların hayal dünyasını da olumlu etkiliyor.

Hayatta bazen hiç beklemediğimiz anda bazı anlamlar çıkarırız. Niloya’da bu bölümde bize onu eğlenceli bir şekilde yansıtıyor. Çizgi kahraman, neşeli bir o kadar hareketli olması nedeniyle oyunda canı sıkılırken, salyangozu fark etmesi ile başka anlamlar çıkarmaya başlıyor. Neşeli oyunları ve şarkıları ile miniklere keyifli bir zaman dilimi sunan çizgi kahraman, 24 Haziran Cumartesi günü ‘‘Salyangoz Gibi Sakin’’ bölümü ile ekranlara gelecek.

Sakin Kalmak ya da Hareketli Olmak Hangisi İşe Yaracak?

Niloya ve arkadaşları körebe oynamaktadır. Fakat Niloya, oyunda o kadar hareketli ve o kadar konuşkan ki hemen yakalanıyor. Niloya’nın aksine arkadaşları kolay kolay yakalanmıyor. Bu durum doğal olarak Niloya’yı üzüyor. Çizgi kahraman, yağmur da başlayınca üzgün bir şekilde evine gider. Yağmur dindiğinde bahçeye çıkan Niloya salyangozları fark eder. Çok yavaş, ağır ve sessizlerdir. Aynı Mine gibi der. Niloya’nın aklına bir fikir gelir. Salyangozu taklit ederek sakin kalmayı ve sessiz olmayı öğrenecektir. Niloya bir salyangoz gibi yavaşça hareket eder. Tospik bile şaşırır onun bu hallerine… Arkadaşları geldiğinde Niloya hazırdır. Artık öyle kolay kolay yakalanmamaktadır. Ama Niloya şimdi de yakalanmadığı için mutsuzdur. Yeniden gürültülü olup yakalanmaya çalışır ama tam yakalanacağı sırada sessizleşerek ebeyi yanıltır. Şimdi körebe oynamak gerçekten çok eğlencelidir.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL