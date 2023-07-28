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Başkent Şam' daki Seyyide Zeyneb bölgesinde İran destekli yabancı terörist gruplar yoğun olarak bulunuyor.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Haberde, olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri ile ambulans araçlarının sevk edildiği ifade edildi.

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