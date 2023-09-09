Kocaeli

Antrenörler Hasan Alemdaroğlu ve Özge Arslan'ın çalıştırdığı kulübün oyuncularından oluşan Kocaeli karması, 20-24 Ağustos'ta Karabük'te düzenlenen müsabakalarda, 19 ilden katılan 24 takım arasında birinci oldu. Çeşitli yaş gruplarında yetiştirdiği 100'ün üzerinde oyuncusu ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazanan kulüp, aynı zamanda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi büyük camialara futbolcu gönderiyor.

Kadın Futbol 1. Ligi'nde mücadele edecek yeşil-siyahlı kulüp, milli takıma kazandıracağı oyuncularla Türk kadın futboluna hizmet etmeyi hedefliyor.

"Amacımız kadın futboluna hizmet etmek"

Antrenör Alemdaroğlu, yıldız kategorisinde oyuncularının gösterdiği başarının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ANALİG maçlarına katılma yetkisinin kendilerine verildiğini anlattı. Aşamaları birinci olarak geçip Karabük'teki finallerde yer aldıklarını aktaran Alemdaroğlu, sporcularının çok çalışarak şampiyonluğu kazandıklarını söyledi.

Alemdaroğlu, 15 maçta kalesinde 1 gol gören Pınar Sahra Semizoğlu'nun turnuvanın en iyi kalecisi seçildiğini belirterek, "Bu ekibimizle yaklaşık 1 senedir turnuvalara hazırlanıyoruz. Bu kızlarımız kulübümüzde 5-6 yıldır top koşturan, altyapımızdan yetişen sporcular." dedi.

Şu anda kentte kadın futboluna çok ilginin bulunduğuna değinen Alemdaroğlu, alt yaş gruplarında 5-6 yaşa indiklerini, futbol okullarında çalışmalara katılan yaklaşık 400 sporcunun bulunduğunu kaydetti.

Alemdaroğlu, bugüne kadar futbolcuların yanı sıra antrenörler de yetiştirdiklerini anlatarak, A Milli Kadın Futbol Takımı teknik ekibinde yer alan Hilal Başkol'un burada yetiştiğini bildirdi.

Kulüp olarak kadın futboluna katkı vermeye devam edeceklerini vurgulayan Alemdaroğlu, şöyle devam etti.

"Şu ana kadar farklı yaş gruplarında 100'ün üzerinde milli takıma giden oyuncumuz oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadın futbol takımlarında yer alan futbolcularımız var. Amacımız kadın futboluna hizmet etmek, buradaki gençlerimizi milli takımlara gönderebilmek. Kadın Futbol 1. Ligi'nde altyapımızdan yetişen sporcularla mücadele edeceğiz. 2 sene önce Süper Lig'deydik, hedefimiz yine Süper Lig'e çıkmak."

Kaleci Semizoğlu: "Çalışarak hedeflerime ulaşacağımı düşünüyorum"

Takımın 13 yaşındaki kalecisi Pınar Sahra Semizoğlu da ANALİG'de hem şampiyon olmanın hem de turnuvanın en iyi kalecisi seçilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendi yaş grubunda milli takım seçmelerine katılacağını anlatan Semizoğlu, "Futbolda ilerlemek istiyorum. İleride büyük bir futbolcu olup, önce milli takımda ardından da yurt dışındaki takımlarda forma giymeyi hedefliyorum. Çalışarak hedeflerime ulaşacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sol kanat oyuncusu 13 yaşındaki Ela Okan, antrenmanlarla geçen uzun periyodun ardından turnuvada başarı kazandıklarını anlattı.

"Hedefim, milli takıma seçilmek ve yurt dışında forma giymek." diyen Okan, bunun için çok çalıştığını ve Barcelona'da oynamak istediğini söyledi.

AA