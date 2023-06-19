Samsun

Vali Dağlı, milli maçın oynanacağı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Dağlı, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye-Galler maçıyla ilgili stat ve çevresinde hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

A Milli Takımı'nı 27 yıllık aranın ardından yeniden şehirde ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Dağlı, "Milli Mücadele'nin ilk adım şehri Samsun'umuzun uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayarak prestijini daha da artıracak bu önemli futbol şöleni için tedbir ve hazırlıklarımızı tamamladık. Alternatif güzergah olarak belirlenen yol ile stadyuma kuzey kısımdan girişte kullanılan yolun bakım ve onarımları yapılarak, standartları yükseltildi. Stadyuma TÜYAP kısmından yaya olarak giriş yapılan yol ve otopark alanlarına giriş-çıkışlar düzenlendi." dedi.

Taraftarların maçı huzur ve güven içinde izleyebilecekleri tüm planlamaların yapıldığını dile getiren Dağlı, "İki bini Galler taraftarı olmak üzere 33 bin 919 taraftarın izleyeceği maçın huzur ve güven içinde tamamlanabilmesi için tüm planlamalar ve görevlendirmeler ilgili kurumlarımız tarafından yapıldı. 550'si özel güvenlik, 1000'i de resmi güvenlik (genel kolluk) personeli olmak üzere toplam 1550 personel güvenliği sağlayacak. Müsabaka öncesi ve sonrasında yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla otobüs ve tramvay ulaşım hizmetlerinde sefer saatleri yeniden gözden geçirilerek ek seferler planlandı." diye konuştu.

Trafik yoğunluğundan etkilenmemek için taraftarların toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini tavsiye eden Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Galler taraftarları için özel toplanma alanları belirlendi ve hazırlanan araçlarla belirlenen güzergahlardan stadyuma intikal ettirilecek. Bu önemli maç için ülkemizin dört bir yanından ve Galler'den Karadeniz'in incisi Samsun'umuza gelen tüm misafirlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Tüm misafirlerimizin maç öncesi şehrimizde keyifli ve güzel zaman geçirmelerini diliyoruz. Bu önemli maçın şehrimizin turizm ve ekonomisine katkısının yanı sıra uluslararası anlamda tanıtımına da büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Maçı stadyumda izleyecek olan taraftarlarımıza trafik yoğunluğundan etkilenmemeleri için tramvay başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını tercih etmelerini önemle tavsiye ediyoruz. İnşallah hemşehrilerimizin de güzel misafirperverliğiyle keyifli bir futbol günü yaşayacağız."

İncelemelere, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Derici de katıldı.

AA