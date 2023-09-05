Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis, olay yerinden kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden N.S. buradaki işlemlerin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Fatih Mahallesi'ndeki Büyük Park'ta kişi veya kişiler arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.