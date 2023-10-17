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1 kilo 634 gram esrar, uyuşturucu niteliği bulunan 130 sentetik ecza hapı, 100,80 gram sentetik uyuşturucu, 7 kök kenevir bitkisi ile 3 hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

134 kişi, 54 araç, 7 iş yeri, 13 park, 16 metruk bina ve 11 okul çevresinde denetim ve arama gerçekleştirildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

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