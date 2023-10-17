İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa'da 43 kilo 250 gram skunk ele geçirildi Şanlıurfa'da 43 kilo 250 gram skunk ele geçirildi

134 kişi, 54 araç, 7 iş yeri, 13 park, 16 metruk bina ve 11 okul çevresinde denetim ve arama gerçekleştirildi.

1 kilo 634 gram esrar, uyuşturucu niteliği bulunan 130 sentetik ecza hapı, 100,80 gram sentetik uyuşturucu, 7 kök kenevir bitkisi ile 3 hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA