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Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay, birinin de 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Kent genelinde tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 755 gram uyuşturucu, 220 sentetik ecza hapı, 13 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ile 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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