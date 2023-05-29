Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Samsun Avdan Enerji ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurulacak Kuru Fermantasyon Tesisi'nde hem organik gübre hem elektrik üretilecek.

Karadeniz Bölgesi'nde ilk olan tesisten üretilecek elektrik aylık 17 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak. Organik kompost gübre ise tarım ve peyzaj alanlarında kullanılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, organik atıkların enerjiye çevrilmesinde dünyada kullanılan son teknolojilerden biri olan tesisin 6 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu bildirdi.

Tesisin yüzde 95 imalat sürecinin bittiğini belirten Tulumen, "Günün 24 saatinde çalıştırılabilip enerji elde edilebilecek bir tesis. Bu anlamıyla da diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından farklı. Kuru Fermantasyon Tesisi'nden günlük 450 ton organik atıktan biyogaz elde edilecek. Dünya Çevre Günü'ne kadar tesisimizi faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. 450 ton atığı tesis içerisine yüklemeye başladığımızda 24 gün sonra buradan çıkacak. Normal düzenimizde sahaya aldığımız atıklardan bir birim biyogaz elde etmişken bu yöntemle aynı atık miktarından kazanacak olduğumuz gaz miktarı çok daha fazla olacak. Böylece normal kapasitemizin üzerinde daha fazla elektrik üretmiş olacağız. Sahamızdan yıllık 35 milyon kilovatsaatlik bir enerji üretimimiz vardı. Bu da 35 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyordu. Bu tesisle beraber 4 bin 500 kilovatsaatlik bir enerji daha elde edeceğiz. Bu da 17 bin hanenin elektrik enerji ihtiyacını karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Tesisten sadece enerji değil aynı zamanda organik gübre de elde edileceğini aktaran Tulumen, şunları kaydetti:

"Tesiste üretilecek organik kompost gübre ile kimyasal gübre kullanımı azalacak. Aynı zamanda tesisle birlikte buradan çıkan atığı biz komposta dönüştürdüğümüzde çöp sahamızın da içinde yaklaşık yüzde 60'lık bir alan kazanmış olacağız. Ortalama 10 yıllık olan sahalarımızın kullanım oranı daha da artacak. Hem de organik gübre üreteceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz tüm yeşil adımlarla amacımız çevreyi korumak ve geleceğe daha sağlıklı, sürdürülebilir bir kent bırakmak. Paris Anlaşması'nı imzaladık. 2050'ye kadar yerel yönetimlerin karbon salınımını sıfırlaması gerekiyor. Bizim de attığımız bu adım 2050 yılı hedeflerimiz konusunda önemli bir adım. Tesisle birlikte sahamızdan elde ettiğimiz yenilenebilir enerji miktarımızı artırmış olacağız."

AA