İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, öğrencilerin eğitim dönemine başlamasına yakın, tüm tabletlerde yüzde 20 ve tüm cep telefonlarında yüzde 18 indirim uygulayacak.

Şirket açıklamasına göre, Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefonda indirimlere ek Buds2 kablosuz kulaklık ve şarj adaptörü hediyeli özel paket öğrencilere sunulacak. Eylül ayı boyunca uygulanacak kampanyalardan eş zamanlı olarak öğretmenler de faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, 'lider ve öncü' marka olarak tüketicilerin beklentilerini karşılamanın her zaman birinci öncelikleri olduğunu belirtti.

Bu stratejileri doğrultusunda, gençlerin uzun süredir beklediği bir indirimde onlara destek olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını aktaran Azdemir, 'Akıllı telefonlar, eğitim gibi alanlarda sınırsız ilerlemeye açılan bir kapı. Samsung Electronics Türkiye olarak akıllı telefon ve tablet pazarında öğrenci ve öğretmenler için ürünlerimizi daha da ulaşılabilir kılmak en büyük hedefimiz. Önümüzdeki dönemde yapılacak düzenlemelerde de kullanıcılarımıza üstün teknolojileri en uygun şartlarla sunmak için çalışacağız.' ifadesini kullandı.

Samsung'un öğrencilere ve öğretmenlere özel olarak tüm cep telefonlarında uyguladığı yüzde 18 ve tüm tabletlerde uyguladığı yüzde 20 indirimden yararlanmak için 'shop.samsung.com.tr' adresinde, e-devlet üzerinden alınacak öğrenci/öğretmen belge numarasının doğrulanması yeterli olacak.