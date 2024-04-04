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86. dakikada Pendikspor'un atağında Midtsjö'nün ceza sahasına ortasına iyi yükselen Diaby'nin kafa vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda direk dibinde bloke etti.

52. dakikada misafir takımın atağında Thiam'ın ara pasında ceza sahası içinde Umut Nayir, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak, Okan Kocuk'un ayaklarından döndü.

17. dakikada misafir takımın atağında Lusamba'nın pasında Halil Akbunar ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluştu. Bu futbolcunun plase vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

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