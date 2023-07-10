Samsun

Sağanak, Tekkeköy ilçesinde birçok noktada sel ve toprak kayması ile çökmeye neden oldu.

Tekkeköy Belediyesi, yollarda meydana gelen çöküntü ve toprak kaymalarının yol açtığı sorunları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Taşkın riski yaşanabilecek bölgelerde tıkanmalara karşı da çalışma yürüten ekipler, düşen kaya ve ağaç parçaları ile kapanan yolları açmak için çalışıyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede yaşanabilecek taşkın riskine karşı uyarıda bulunarak, "Sel, taşkın ve heyelandan dolayı kapanan kanalların temizlenmesi ve tekrar işlevsel hale getirilmesi için çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek adına tüm bölgelerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA