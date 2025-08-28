Haziran ayında İstanbul’daki Setur Kalamış Marinas’da yoğun ilgiyle karşılanan “Art on the Boat” festivali, şimdi rotasını Ayvalık’a çeviriyor. Bu kez 6 Eylül Cumartesi günü, Setur Marinas Ayvalık’ta gerçekleşecek etkinlik; sanat, deniz ve seçkin lezzetlerin harmanlandığı eşsiz bir gün vadediyor.

“Düğüm yok, bağ var” yaklaşımıyla katılımcılara özgün bir deneyim sunmayı amaçlayan festival, sanatın birleştirici gücünü ve denizin ilham veren doğasını bir araya getiriyor. “Sessiz Lüks” temasıyla öne çıkan organizasyon, gustosu yüksek kitleleri bir araya getirirken yaşam tarzına dair ilham verici içerikler sunuyor.

İntersis Ajans imzası taşıyan etkinlik, Türkiye’nin önde gelen makarna üreticilerinden Mutlu Makarna sponsorluğunda düzenleniyor. Gün boyunca Setur Marinas Ayvalık marina alanında ve teknelerde çeşitli atölyeler, sohbetler, sanat buluşmaları ve gastronomi deneyimleri katılımcıları bekliyor.

Programda yer alan isimler ise etkinliğe ayrıcalıklı bir boyut kazandırıyor: Uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, ünlü Ressamlar Haluk Tuğcu ve Pınar Tuğba Biçmen, nefes terapisti uzmanı Hande Akmehmetoğlu, ünlü koku uzmanı Cabir Çobanoğlu, Türkiye’nin en büyük Yunan Dans Grubu Kakapedia Dance, Çanakkale Puro Kulübü Başkanı Akın Şirin, Dokuz Eylül Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Kaya gün boyunca sahnede konuklarla buluşacak. Ayrıca müzisyen Ceyda Pirali’nin festival için yazdığı özel şarkı Aslı Nuhoğlu tarafından seslendirilerek tüm gün festivalde misafirlerle keyifli anlar yaşatacak.

Gecenin finalinde ise romantik şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Suat Suna sahne alacak. Ayvalık’ın deniz kokan akşamında gerçekleşecek bu özel konser, festivali nutulmaz kılacak.

“Art on the Boat ” 6 Eylül 2025 Cumartesi günü 10.00 – 23.00 saatleri arasında Setur Marinas Ayvalık’ta tüm misafirlerini bekliyor olacak. Tüm gün boyunca sanatla iç içe olmak, denizin üzerinde eşsiz deneyimler yaşamak ve ilham verici insanlarla tanışmak isteyenler için kaçırılmayacak bir buluşma.

Su Akkuyu’dan “Bozuk Para”ya Dev Klip!

Genç sanatçı Su Akkuyu, müzikseverleri heyecanlandıran yeni şarkısı “Bozuk Para” için iddialı bir klip çekimine imza attı.

Söz ve müziği Su Akkuyu ile Mert Ali İçelli’ye ait olan parçanın düzenlemesi yine Mert Ali İçelli tarafından yapılırken, mix mastering çalışması Misthering’e emanet edildi.

CSA Production etiketiyle çıkan klibin yönetmenliğini Enes Bilal Taşcı üstlendi.

Göktürk’te özel olarak hazırlanan araba mezarlığı platosunda gerçekleşen çekimler, sinematik görselliği ve çarpıcı atmosferiyle dikkat çekti.

Yaklaşık 200 kişilik dev bir ekiple günlerce süren klip çekiminde her detay titizlikle planlandı. Sahne dekorları, kostümler ve özel efektler klibe adeta film tadında bir hava kattı.

Su Akkuyu, hem güzelliği hem de enerjik sahne performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Kendi müzik yapım şirketi CSA Production’dan çıkan bu dev proje, sanatçının müzik dünyasındaki iddiasını bir kez daha kanıtladı.

“Bozuk Para” klibi, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada yoğun ilgi görerek kısa sürede trendler arasına girmeye aday oldu.

EBEVEYNLER İÇİN YOL ARKADAŞI: BİRLİKTE YÜRÜYORUZ

Eğitim hayatına adım atan çocukların ebeveynleri için hem bilimsel hem de duygusal rehber niteliğinde bir kitap raflardaki yerini aldı. Eğitim Bilimleri Uzmanı Sibel Ünal ve Uzman Psikolog İlayda Temel’in kaleme aldığı Birlikte Yürüyoruz – Ebeveyn İçin Okul Rehberi, ailelere çocuklarının okul sürecinde güvenle eşlik edebilmeleri için yol gösteriyor.

Kitap, ebeveynliğin bir “varış” değil, birlikte yürünülen bir yolculuk olduğunun altını çiziyor. Çocuğun okula uyum sürecinden, duygusal ihtiyaçlarının anlaşılmasına; oyun temelli öğrenmeden pozitif disiplin yöntemlerine kadar geniş bir yelpazede bilgiler sunuyor.

Yazarlar, kitabın amacını “Ebeveynlerin bu süreçte yalnız olmadığını hissettirmek ve onlara hem bilimsel hem de pratik çözümler sunmak” sözleriyle özetliyor. Sadece anne babalar için değil, çocuk gelişimi ve eğitim alanında çalışan profesyoneller için de başvuru kaynağı niteliği taşıyan eser, samimi dili ve uygulanabilir önerileriyle dikkat çekiyor.

Birlikte Yürüyoruz, geleceğin temellerini atan ebeveynlere, bu anlamlı yolculukta güvenli ve bilinçli adımlar atmanın kapılarını aralıyor.

Manavgat’ın Gururu Şevkiye Durgun’a Ödül!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde organik tarımın öncüsü olarak tanınan GSR Tropik İşletme sahibi Şevkiye Durgun, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek önemli bir ödüle layık görüldü.

Manavgat’ta ilk organik tarım uygulamalarını başlatan Durgun, sadece üretimle değil, verdiği eğitimlerle de bölge halkına ilham veriyor. Kendi ürettiği doğal ve tropikal ürünleri işletmesinde misafirlerine sunan başarılı girişimci, özellikle kendi yetiştirdiği bitkilerden hazırladığı renkli pilavlar ile damaklara hem görsel hem de lezzet şöleni yaşatıyor.

Ödül töreninde konuşan Şevkiye Durgun, “Amacım hem doğayı korumak hem de sağlıklı gıdayı sofralara taşımak. Bu ödül sadece benim değil, organik tarıma gönül veren herkesin” dedi.

Manavgat’ın turizm ve tarım alanında marka değerini artıran Şevkiye Durgun, bu başarısıyla hem bölgesinde hem de gastronomi dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Atabay Medikal Direktörü Uzman Dr. Murat Yaycı:

Yaz sıcaklarında baş ağrısı ve bitkinliğe dikkat!

Atabay Medikal Direktörü Uzman Dr. Murat Yaycı, yaz aylarında sıcağa bağlı halsizlik ile baş ağrısının bu dönemde göz ardı edilen ama ciddi sağlık tehditleri oluşturan vakalar olduğuna dikkat çekerek, “Sıcağa bağlı baş ağrısını hafife almayın” uyarısında bulundu.

Yaz sıcakları, sadece yorgunluk değil, vücut dengesinin bozulmasına ve sıcağa bağlı baş ağrısı ve halsizlik gibi durumlara da neden olabiliyor. Böyle anlarda müdahale edilmemesi halinde ciddi sağlık sorunlarının hayati risk oluşturabileceğini ifade eden Atabay Medikal Direktörü Uzman Dr. Murat Yaycı, sıcak nedenli baş ağrılarından korunma konusunda neler yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yaz aylarında yüksek sıcaklarda açık havada uzun süre yürümek, spor yapmak, çalışmak ya da doğrudan güneş altında kalmak gibi durumlar, vücudun aşırı ısıya maruz kalmasına neden oluyor. Aşırı ısının vücut dengesinin bozulmasına ve aynı zamanda baş ağrısı ve migren sıklığının artmasına neden olabileceğini vurgulayan Uzman Dr. Yaycı, “Vücudumuz, ısıya maruz kaldığı sırada sıvı kaybı da yaşar. Bu süreçte terleme yoluyla kaybedilen sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller, sinir sistemi ve damar dengesini etkileyerek baş ağrısını tetikleyebilir. Aynı zamanda sıcaklık değişimleri, beyindeki serotonin düzeylerini dalgalandırarak migren ataklarını kolaylaştırabilir. Bu tür baş ağrıları genellikle şakaklarda zonklayıcı tarzda hissedilir; halsizlik, ışığa hassasiyet, ağız kuruluğu ve yoğun susuzluk hissi gibi belirtilerle birlikte olabilir. Eğer bu tabloya yüksek ateş, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı veya soluk ve soğuk cilt gibi bulgular eşlik ediyorsa, bu durum sıcak çarpması anlamına gelebilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir” diyor.

Sıcağa bağlı baş ağrısından korunmak için neler yapılmalı?

Sıcağa bağlı baş ağrısından korunmak için neler yapılması gerektiğine de değinen Uzman Dr. Yaycı, söz konusu belirtiler sonrasında serin bir ortama geçilmesini, fazla giysilerin çıkarılmasını ve su ya da elektrolit içeren sıvılar tüketilmesini öneriyor. Uzman Dr. Yaycı, baş ağrısının şiddetinin azalmaması veya mide bulantısı, yüksek ateş ile bilinç değişikliği gibi durumların devam etmesi halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.

Uzman Dr. Yaycı, sıcaklardan korunabilmenin yöntemlerini ise şöyle sıralıyor: “Öncelikle gün içinde yeterli miktarda su ve elektrolit tüketin. Fiziksel aktiviteleri serin saatlere planlayın. Güneşli ortamlarda şapka ve güneş gözlüğü kullanın. Vücudu saran, hava geçirmez giysilerden kaçının. Belirtiler başladığında dinlenmekten çekinmeyin. Baş ağrınız giderek şiddetleniyorsa veya aldığınız önlemlere rağmen iyileşmiyorsa doktorunuza danışarak uygun ağrı kesicilerle tedavinizi destekleyiniz.”

Türk Kadın Liderden Avrupa'ya Havacılık Teknolojisi Hamlesi

40 yıllık mühendislik mirasını devralan ikinci kuşak kadın lider Ceren Oğuz, EMSE’nin havacılık teknolojileri alanındaki uzmanlığını Quavis markasıyla Avrupa’ya taşıyor. Yazılım, donanım ve tasarımı entegre eden üretim modeliyle fark yaratan Oğuz, global pazarda kadın girişimciliğine örnek oluyor.

1980 yılında Ankara’da kurulan EMSE, ikinci kuşak lider Ceren Oğuz’un vizyonuyla uluslararası bir dönüşüm yaşıyor. Döviz panolarıyla başlayan mühendislik yolculuğunu bugün havalimanı teknolojileriyle sürdüren şirket, Quavis markası altında Avrupa pazarında büyüyor.

Şirketin Avrupa Genel Müdürü Ceren Oğuz, “Kadınların mühendislik ve liderlikteki gücünü göstermek istiyorum. Türk mühendisliğini yalnızca üretimde değil, inovasyon ve vizyonda da global pazarda konumlandırıyoruz” diyor.

Aileden gelen mirası geleceğe taşıyor

Çocuk yaşlarda ortak olarak dahil olduğu EMSE’de mühendisliğe olan ilgisiyle büyüyen Ceren Oğuz, pandemi döneminde şirketin kişisel veri koruma süreçlerini yöneterek profesyonel kariyerine adım attı. Türkiye’deki başarıların ardından havacılıkta uzmanlaşan şirketin yurt dışı açılımını üstlenen Oğuz, 2024 yılında Frankfurt’ta Quavis GmbH’yi kurarak Avrupa genelinde operasyonları başlattı. “Henüz ben doğmadan üretilmiş bir döviz panosunun 40 yıl sonra hâlâ çalıştığını görmek, bu şirketin ikinci nesli olmaya karar verdiğim andı,” diyen Oğuz, entegre üretim modelinin Quavis’in temel farklılaştırıcı unsuru olduğunu vurguluyor.

“Yalnızca cihaz üretmiyoruz, yolcu deneyimini yeniden tasarlıyoruz”

Quavis, self servis check-in, bagaj teslim ve biyometrik doğrulama sistemleriyle havayolu operasyonlarına hız, verimlilik ve güvenlik katıyor. Ürünlerinin yazılımından endüstriyel tasarımına kadar tüm süreçlerini tek çatı altında yürüten şirket, “ürünü A’dan Z’ye tanımanın” avantajıyla müşterilerine özel çözümler sunabiliyor. Ceren Oğuz’a göre, Quavis’in en büyük ilham kaynağı kullanıcıları: “Check-in kiosklarının ötesine geçiyor; tartı sistemleri, ödeme entegrasyonları, koltuk seçimi gibi detaylarla tüm yolcu deneyimini yeniden kurguluyoruz. Müşterilerimizin geri bildirimleri ürünlerimizin evrimini yönlendiriyor.”

Kadın liderlik ve küresel vizyon

Wildau Institute of Technology’de Havacılık Yönetimi yüksek lisansını başarıyla tamamlayan ve bu süreçte uluslararası ekiplerle çalışarak Almanya’da iş geliştirme deneyimi kazanan Oğuz, “Kalite artık tek başına yetmiyor” diyerek küresel pazarda pazarlama stratejileri, sosyal medya yönetimi ve kültürel farklılıkları gözeten dinamiklerle rekabet ettiklerini söylüyor.

Kadın girişimciliğinin sanayi ve teknoloji gibi erkek egemen sektörlerde görünürlüğünün artırılması gerektiğini savunan Oğuz, “Bir kadın olarak mühendislik mirasını geleceğe taşımak hem sorumluluk hem motivasyon kaynağı. Küresel ölçekte kadın liderliğine daha fazla alan açmamız gerekiyor” diyor.

Uluslararası arenada güçlü tanıtım: Passenger Terminal Expo 2025

Quavis’in sektöre sunduğu yenilikler, geçtiğimiz aylarda katıldıkları Passenger Terminal Expo 2025’te büyük ilgi gördü. 14 kiloluk taşınabilir check-in cihazı Q-Mobile Port, kompakt yapısıyla küçük havalimanları için yenilikçi bir çözüm sundu. Cihaz, bilet basımı ve bagaj etiketi üretimi gibi işlemleri saniyeler içinde tamamlayarak havalimanı operasyonlarında devrim yaratıyor.

Fuarda ayrıca One-Step BagDrop ve yeni nesil self servis kiosklar da sergilendi. Oğuz, “Gelen geri bildirimler tasarımlarımızın sektörde karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu biz cesaretlendiriyor” diyerek, müşteri odaklı inovasyon stratejilerine devam edeceklerinin altını çiziyor.