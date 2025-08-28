Günaydın dostlarım!

ZAFER KAZANDIRAN LİDERİN CESARETİ VE KARARLILIĞIDIR...

Zafer Haftası nedeni ile tarihten bir yaprak okuyalım...

...

“Büyük Taarruz esnasında Gazi’nin yanında bulunan arkadaşlar, Yunan Kuvvetleri Komutanı General Trikopis’in Başkomutan Çadırı’na nasıl getirildiğini şöyle anlattılar:

Trikopis, diğer esir kolordu ve tümen komutanları ile birlikte Gazi’nin huzuruna çıkarıldıkları zaman, hepsi çok heyecanlı ve bitkin halde imişler. Gazi, bunları oturtmuş;

kendilerini teselli için bu gibi yenilgilerin tarihte örnekleri olduğunu;sevk ve idareyi eksiksiz yapmış iseler vicdanen rahat olabileceklerini söylediği zaman;Trikopis:

- “Askeri görevimi tamamen yaptığıma eminim. Fakat asıl görevimi maalesef yapamadım” diye intihar edemediğini anlatmak isterken;Gazi:

- “O size ait bir düşüncedir” diye sözünü kesmiş ve harita üzerinde:

- “Şurada bir tümeniniz vardı. Niçin onu şuraya almadınız. Filan yerdeki kuvvetlerinizi falan yere sürseydiniz daha iyi

olmaz mıydı?”Gibi bazı eleştiriler yapmış;Trikopis:

- “Ben öyle hareket etmek için emir verdim. Fakat (yanındaki Kolordu Komutanı’nı göstererek) bu yapamadı” demiş.

Bu görüşmeler olurken esir komutan yavaşça yanında bulunan subaylarımızdan birine:

- “Bizim ile konuşan bu general kimdir?”diye sormuş, subay:

- “Başkomutan Mustafa Kemal,”deyince adam hayrete düşmüş:

- “Şimdi anladım biz niçin mağlup olduk! Bizim Başkomutan İzmir’de vapurda oturuyordu;”

diyerek derdini dökmüş.”

Em.Tümg. Muzaffer ERENDİL, İlginç Olaylar ve Anekdotlarla Atatürk, s.43

…

ATATÜRK İLE KALIN YÖNETENLER KARLI ÇIKARSINIZ!

Ve Sen de ATATÜRK İLE KAL TÜRK MİLLETİ;

ATATÜRK SANA TÜRKLÜĞÜNÜ HATIRLATTI ZAFERLERLE!!!

