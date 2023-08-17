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Şanlıurfa Çocuk İzlem Merkezine sevk edilen mağdur çocuğun ailesine teslimiyle birlikte, ilgili kurumlarca başlatılan destek ve takip hizmetlerinin hassasiyetle sürdürüldüğü ifade edildi.

Hastanede mağdur M.Y. adlı çocuğun, yabancı uyruklu şüpheli F.K'nin cinsel istismarına uğradığını beyan etmesi üzerine ivedilikle tahkikat başlatıldığı ve şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Başkentte fünyeyle patlatılan şüpheli valizden yiyecek ve içecek atıkları çıktı

Başkentte fünyeyle patlatılan şüpheli valizden yiyecek ve içecek atıkları çıktı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede gerçekleşen olayın akışına yönelik kamuoyuna bilgi verildi.

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