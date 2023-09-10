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Minibüsteki tarım işçileri nin bir tarlaya çapa yapmak için gittikleri öğrenildi.

ŞANLIURFA (AA) - Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 53 ABY 505 plakalı minibüs, Suruç-Akçakale kara yolunun Aydınlı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarı na çarptı.

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