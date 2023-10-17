Sık araba değiştirenlere bugün yazı konuğum Mehmet Dayım...

Dediğim gibi sık araba değiştirir.

Ticarette eli oldukça hafiftir.

Aldım aldım, sattım sattım!

O kadar seri...

Ne exper, ne usta...

Bazen aldığı arabayı görmeden dahi alışına tanık olmuşum.

Zerre abartmıyorum.

Tanık, şahit gayet çoktur!

Geçen günlerde bir mecliste oturmuşuz.

Yaklaşık 8-10 kişiyiz.

Hüseyin abi dayıma hitaben "arabaları takas edelim mi" dedi.

Dayım "olur, edelim" deyince orada bu duruma şaşıranlar bile oldu.

Tayyip Akçin kardeşim araya girip maddi kısmı halletti.

El sıkıştılar, pazarlık bitti.

Altı, üstü neyse belirlendi...

Dayım, Hüseyin abinin aracını sadece karşıdan görmüştü.

Piyasasına dahi bakmadı...

Derken hızlı bir al-sat oldu.

Hayırlı olsun ne diyeyim...

Dayım, Hüseyin abiden aldığı araca üç hafta kadar binince onu da yine bir araçla takas etmiş.

Aldığı aracın debriyajında ufak bir sorun var.

Satan adam da sorunu izah etmiş kendisine.

Dayımla helalleşmişler.

Aracı alıp sanayiye götürmüş.

Sanayiden yana muzdarip olmayan, oradan geçerken bir kazığa takılmayan kim var ki?

İyi esnafı, işini hakkıyla yapanı, alın terinden ötesine minnet etmeyeni tenzih ederim.

Onlar başımızın tacı.

Gel gelelim sahtekâr kısımdan birilerine rast gelmiş dayım.

Yahu bilmiyorsanız, bilmiyoruz deyin.

Ama insanları aracından soğutmayın!

Adamın biri "motor komple inecek" diyor, "işi uzun" diye de ekliyor!

Nispeten vicdanlı bir başkası "şanzıman inmeli" diyor.

"Şu tarihte getir halledelim" diye ekliyor.

Dayım aracı alıp eve geliyor.

Evde debriyaj tamamen boşa çıkınca, çaresiz çekici ile sanayinin yolunu tutuyor.

Araçtan anlayan birilerini de tavsiye üzerine buluyor.

Adam sadece 10 dakikada dayımın işini hallediyor.

Eline bir şırınga alıyor ve bir yerlere yağ sıkıyor.

Sadece 200 liralık bir işlem...

200 lira nerde, motor, şanzıman indirme nerde...

Dürüst esnafı tenzih ederek, sahtekârlara yüklensem de kızıyor esnaf abiler.

Gel de sus...

Gel de bunu işleme...

Bir zamanlar ben de sanayide sık sık mağduriyet yaşıyordum.

Hamd olsun güzel insanlarla tanıştım.

Bir defasında şanzıman yağı bitmiş diye zorla vitesi geçen aracıma usta "git bi şanzıman al, halledelim" demişti!

Şanzıman o zaman araba fiyatının abartısız dörtte biri kadardı.

Bir başkasına gittim, "yağı bitmiş" dedi.

Yağ ekledi beş dakikada.

Vites tıkır tıkır işledi...

Sanki bakkaldan "bir şişe su al" diyorlar!

"Çıkma bulursan ucuz olur" diye nasihatte de bulunuyorlar...

Sağolsunlar...