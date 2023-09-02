Saraybosna

Girgin,Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri konusunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri arasında yoğun bir diyalog olduğunu kaydeden Girgin, bir önceki Başkanlık Konseyinin 4 yıllık döneminde Erdoğan'ın iki kez Bosna Hersek'i, Başkanlık Konseyi üyelerinin de iki kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini dile getirdi.

Girgin, Kasım 2022'de göreve başlayan Başkanlık Konseyi üyelerinin de Türkiye'ye iki kez resmi ziyaret gerçekleştirdiğinin altını çizerek, bu ziyaretlerin ilkinin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ikincisinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, Bosna Hersek'in en fazla anlaşma akdettiği ülke olduğuna dikkati çeken Girgin, "Halk seviyesinde ilişkilere baktığımızda, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi dolayısıyla şubat ve mart aylarında bütün Bosna Hersek seferber oldu. Bu da halktan olan teveccühü gösteriyor." diye konuştu.

2002'de 70 milyon dolar olan dış ticaret hacmi hedeflenen 1 milyar dolara yaklaştı

Girgin, Türkiye ve Bosna Hersek'in karşılıklı en fazla kardeş belediyeye sahip olduğuna işaret ederek, iki ülkenin her seviyede çok ileri noktada bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye-Bosna Hersek dış ticaret hacminin hedeflenen 1 milyar dolara çok yakın olduğunu ifade eden Büyükelçi Girgin, "Bunda Serbest Ticaret Anlaşması'nın büyük rolü var. 2002'de ilk Serbest Ticaret Anlaşması yapıldığında ticaret hacmi sadece 70 milyon dolardı." dedi.

Girgin, Türkiye'nin Bosna Hersek'e yatırımlarının salgın döneminde de hız kesmediğinin altını çizerek, Ziraat Bankasının ülkede kurulan ilk yabancı sermayeli banka olduğunu söyledi.

"Türkiye'den Bosna Hersek'e haftalık 41 sefer düzenleniyor"

Türkiye'nin dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını kaydeden Girgin, Türkiye'den Bosna Hersek'e çok sayıda turist geldiğini ve bu alandaki işbirliğinin artacağını ön gördüklerini belirtti.

Girgin, "Kültürel benzerlikler ve ortak tarih burada büyük rol oynuyor, vizesiz seyahat imkanı da bunu artırıyor. Geçen yıl kimlikle seyahat için bir süreç başlattık ve bu devam ediyor, henüz kuvveden fiile geçmedi. Bosna Hersek tarafının bu konudaki çalışmalarını bekliyoruz." dedi.

Bosna Hersek'in hem kış hem de yaz tatilinin yapılacağı mekanlara sahip olduğunu kaydeden Girgin, başta Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet ile olmak üzere, Türkiye'den Bosna Hersek'e haftada 41 sefer düzenlendiğini ifade etti.

Girgin, "THY, dünyada en fazla destinasyona uçan hava yolu şirketi olduğu için Bosna Hersek'i bir yerde Güney Amerika'ya, Afrika'ya ve Uzak Doğu'ya kadar da bağlamış oluyor. Türk turistlerin de buraya gelişinde bu seferlerin çok önemli bir rolü var." değerlendirmesinde bulundu.

Bu seferlerin sadece Türk turisti taşıma değil aynı zamanda Bosna Hersek'e diğer ülkelerden turistleri taşıma ve Bosna Hersek'i dünyaya bağlama görevini de üstlendiğini kaydeden Girgin, Türkiye'nin bu sayede Bosna Hersek ekonomisine büyük oranda katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye'ye sadece Saraybosna'dan gerçekleştirilen tarifeli seferlerin, diğer havaalanlarından da yapılması için talepler geldiğini belirten Girgin, bu taleplerin de incelenmekte olduğunu söyledi.

"Türkiye için Balkanlar'ın ve Bosna Hersek'in istikrarı ve barışı çok önemli"

Girgin, "Türkiye için Balkanlar'ın ve Bosna Hersek'in istikrarı, barışı, huzuru ve refahı çok önemli çünkü Türkiye bölgenin bir parçası. Türkiye için bu bölgede toprak bütünlüklerinin muhafazası, vazgeçilmez bir husus. Bunu her vesileyle dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Srebrenitsa Soykırımı anma törenlerine gönderdiği mesajda da bunu vurgulamıştı. Aynı gün TBMM'de grubu bulunan 6 parti de bir deklarasyon imzalayarak bu konudaki görüşümüzü ve tutumuzu bir kez daha ortaya koymuşlardı." diye konuştu.

Türkiye'nin ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Girgin, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleriyle de hem eğitim hem de teçhizat alanında işbirliklerinin bulunduğunu söyledi.

Girgin, devlet düzeyindeki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğuna dikkati çekerek, bu ilişkilerin verimli bir şekilde ilerlemesini dilediklerini ve bu hususta çalıştıklarını sözlerine ekledi.

AA