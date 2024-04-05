Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki anma etkinliklerinde, kuşatmada hayatını kaybeden kurbanları temsilen 15 bin çiftten fazla ayakkabı "Hafıza Yolu" projesi kapsamında Marsala Tita ve Ferhadiye caddelerinde sergilendi.

Saraybosna Kuşatmasında Öldürülen Çocuklar Anıtı'nda toplanan Bosna Hersekliler, sessiz yürüyüşle Barçarşı'ya ulaştı.

Çocuklar ve öğrencilerin de katıldığı yürüyüşte güzergah boyunca katılımcılara Saraybosna Anıt Merkezi tarafından kuşatma hakkında bilgiler verildi.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok acılar yaşadıklarını ve Gazze'de, Ukrayna'da ve dünyanın başka yerlerinde daha fazla çocuğun öldürülmemesini istediklerini söyledi.

Kuşatmada hayatını kaybedenleri simgeleyen ayakkabıların şehrin dört bir yanına yerleştirildiğini ifade eden Karic, "Hafıza Yolu, yeni nesilleri eğitim, bilgi ve hafıza kültürünün daha iyi bir Saraybosna ve istikrarlı, güçlü bir Bosna Hersek devleti için mücadele etmesi gerektiği konusunda uyarmak için var. Bugün, bir devlete sahip olmak için hayatlarını veren herkesi ve özgürlük içinde yaşadığımız, şehrimize ve ana vatanımız Bosna Hersek'e sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu hatırlamak için bir fırsat." diye konuştu.

Kuşatmada hayatını kaybedenler için hatıra ormanı oluşturulacak

Saraybosna Anıt Merkezi Müdürü Ahmed Kulanic, toplanan ayakkabılar arasında askerlere ait botların da bulunduğunu, bunların gelecekte oluşturacakları hatıra ormanında sergileneceğini aktardı.

Saraybosna'daki kuşatmayı unutturmamak için tüm hatıraları kalıcı olarak korumak istediklerini belirten Kulanic, "Bugün yine masum vatandaşlar öldürülüyor özellikle de çocukların öldürüldüğüne şahit oluyoruz." dedi.

Saraybosna Kuşatmasında Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Alija Hodzic de kuşatma sırasında tek kızı Jasmina'nın öldürüldüğünü söyledi.

Kuşatma sırasında sürekli bombalandıklarını dile getiren Hodzic, "Hafıza Yolu, bu şehirde işlenen suçların bir hatırlatıcısıdır. Bu ayakkabılar sanki yaşıyormuş gibi ve bizi uyarıyorlar." ifadelerini kullandı.

Şehrin farklı yerlerinde gerçekleştirilen anma etkinliklerinde lise öğrencileri hayatını kaybeden kurbanları anmak için şarkılar okudu.

Saraybosna kuşatması

Modern tarihin en uzun kuşatması 5 Nisan 1992'de başlamış ve 29 Şubat 1996'ya kadar devam etmişti.

Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Suada Dilberovic ile Bosna Hersek Meclisi'nde çalışan iki çocuk annesi Olga Sucic, Sırp paramiliter birliklerin saldırıları sonucu Vrbanja Köprüsü'nde öldürülmüşlerdi.

Sırp birlikleri, 5 Nisan'daki saldırılarında doğrudan sivilleri hedef almış, savaş karşıtı gösteri yapan Saraybosnalılara ateş açmıştı.

Dilberovic ve Sucic'in öldürüldüğü gün aynı zamanda modern tarihin en uzun kuşatması olan Saraybosna kuşatması da başlamış, 1425 gün süren kuşatmada 1601'i çocuk 11 bin 541 kişi hayatını kaybetmişti.

5 Nisan 1992'de saldırıya uğrayan Saraybosna, 29 Şubat 1996'ya kadar kuşatma altında kalmıştı.​​​​​​​