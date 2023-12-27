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Kardan heykellerin açılışının, 6 Ocak'ta yapılması planlanıyor.

İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Yaşar Akça, kardan şehit heykellerinin yapımı için çalışmaların başladığını belirterek, "Handere bölgesinden kar taşıyoruz, burada kardan şehit heykelleri yapılacak. İnşallah şehitlerimizi etkinliklerle anacağız." dedi.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy için anma etkinliği

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy için anma etkinliği

Bölgeye yeteri kadar kar taşınmasıyla Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda heykellerin yapımına başlanacak.

Şehit asker figürlerinin yansıtılacağı kardan heykel lerin yapımı için ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Handere bölgesinden İl Özel İdaresine ait kamyonlarla taşınan kar, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. Etap Oteller Bölgesi'ndeki alana yığılıyor.

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