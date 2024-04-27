Hiçbir şekilde umut vermeyen Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe karşısında da galip gelmesini beklemek sadece siyah beyaz sevdamızdan dolayıydı.

Liderden neredeyse bir sezonluk puan kadra farkla geri düşen siyah beyazlılar şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe deplasmanında yine mağlubiyet aldı!

Şaşırdık mı?

Tabii ki hayır!

Serdar Hoca için teknik ekipte olmalı yorumlarını yapanların artık böyle düşünmeyeceklerini sanıyorum.

Gelecek sene kadroda olmayacak oyuncularla kurulmuş kadrodan hangi verim ve hangi iştah bekleniyor inanın anlamış değilim!

Serdar Hoca, en iyi tanıdığı genç oyuncuları tercih etmek yerine Amartey'i bile kadroya alıyor ve son anda kulüp bulamadığı için takımda kalan Umut Meraş'tan medet umuyorsa söz bitmiştir.

Takımın hocası sanırım "çürümüş" yakıştırmasını yapan Samet Aybaba olmuş!

Geçtiğimiz sezondan bu yana bu takımda oynamaması gerektiğini belirttiğim Gedson'da ısrar etmek bir yana aylardır stoperde oynatılan Necip'in Onur varken sağ bekte oynatmak ve sözleşmesi uzatılan Tayyip Talha varken sakatlıktan yeni dönen Colley'i tercih etmek hiç bir mantığa sığmıyor!

Tayyip Talha'nın stoper bölgesine girme yasağı mı var?

Musrati'nin saçma bir zamanlama hatası yüzünden haklı bir şekilde 10 kişi kalan takıma müdahale edemeyen bir hoca oyunu kurtarması için Ghezzal'ı ve sakatlık düşkünü Chamberlain'i alıyorsa daha ne diyelim!

Maçın başında Muçi'nin formasını alıp eve götürmek için 3 metre çeken Symanski'ye kart gösteremeyen hakem diğer meslektaşları gibi Beşiktaş'a çok rahat kart gösterdi.

Beşiktaş için lig çoktan bitti ama gelecek için umut ne yazık ki yok!

Takımın çürümüş olması yanında müdahalelerin de yetersiz olması ve özellikle söylem ile eylemlerin birbirini tutmaması soru işaretlerinin daha da çoğalmasına sebep oluyor.

Beşiktaş şu anda ligde üçüncü sırayı kovalarken beşinci sıraya düştüğü gibi sekizinci sıradaki takımla arasındaki puan farkı sadece üç!

Kupa umudu olan siyah beyazlı yöneticilerin yanında, taraftarın aynı umudu taşıdığını söylemek ne yazık ki polyannacılık olur!

Tüm Beşiktaşlıların duası ise ligin bir önce bitmesi ve bu sezonun hafızalardan silinmesidir!