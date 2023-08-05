Haber: Mert Osman Erman

Uluslararası üne sahip olan soprano, opera evini ve müdürünü 360,000 dolarlık tazminat talebiyle dava ediyor.

Bayan Netrebko daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklemişti - ancak Met Opera'nın baskısıyla Ukrayna'nın işgalini kınamıştı.

Opera, davanın temelsiz olduğunu belirten bir açıklamayla yanıt verdi.

Opera yıldızı Bayan Netrebko'nun dava açtığı Met ve müdürü Peter Gelb'a karşı dava Cuma günü Manhattan'daki Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi'ne açıldı.

O, iftira, sözleşme ihlali ve diğer ihlaller iddia ediyor ve kayıp performans ve prova ücretleri için yüz binlerce dolar talep ediyor.

51 yaşındaki şarkıcı Met'in ona "ciddi ruhsal acı ve duygusal sıkıntı" yaşattığını, bunun "depresyon, küçümseme, utanç, stres ve kaygı, ve duygusal acı ve ıstırap" içerdiğini iddia ediyor.

Bayan Netrebko, aynı zamanda Avusturya vatandaşı olan soprano, daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin'e destek verdiğini ifade etmiştir. 2014 yılında, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk şehrindeki isyancı kontrolündeki bir tiyatroya para bağışladı ve pro-Rus isyancı bayrağı tutarken görüntülendi.

Rusya 2022 yılı Şubat ayında Ukrayna'ya saldırdıktan sonra, Putin'e ve savaşa karşı konuşmaya çağrıldı.

Sonunda çatışmayı kınamaya taleplere uymuş, ancak Rusya Devlet Başkanı'nı kınamaktan kaçınmış ve işgalden bir ay sonra Met tarafından tüm gelecekteki performanslardan çıkarılmıştı.

Davası, Met ve Bay Gelb'in "Netrebko'nun performanslarına karşı protestoları teşvik ederek, Netrebko'nun izleyici nezdindeki ilişkilerini zarar verdiğini", ve savaşa yönelik eleştirisinin Rus tiyatrolarıyla olan sözleşmelerini kaybetmesine yol açtığını iddia ediyor, AP haber ajansı bildirdi.

Met, "Bayan Netrebko'nun dava açısının hiçbir temeli yoktur," dedi. Bu yılın başlarında, Bayan Netrebko opera sanatçılarını temsil eden Amerikan Müzik Sanatçıları Birliği aracılığıyla ayrı bir şikayet dilekçesi verdi.

Bu anlaşmazlıkta bir hakem Şubat ayında karar verdi ve Met'in bazı performansları iptal ettiğinde sözleşmesel bir anlaşmayı ihlal ettiğini ve ona 200,000 dolardan fazla tazminat verilmesine karar verdi.

Met tarafından atıldıktan sonra - 20 yıl boyunca şarkı söylediği Met ile - Bayan Netrebko, Haziran ayında İtalya'da ve gelecekteki Buenos Aires, Berlin, Viyana, Milano ve Paris performanslarının programlandığı yerlerde sahne aldı.

Ayrıca Ekim ayında Prag'da sahne alması gerekiyor, ancak geçen ay şehirin yardımcı belediye başkanı konser salonuna etkinliği iptal etmeleri çağrısında bulundu.

Jiri Pospisil, Ukraynalı yetkililerle görüştüğünü ve Bayan Netrebko'nun Ukrayna'nın yaptırım listesinde olduğunu söyledi. Etkinliği düzenleyen yapımcı, Bayan Netrebko'nun savaşı kınadığını ve etkinliği neden iptal etmek için çaba harcadığını anlamadığını söyledi, etkinlik neredeyse tamamen satılmış durumda.