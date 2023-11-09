Haber: Mert Osman Erman

Onlara yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet, gasp, tanıklara karşı intikam alma, komplo ve dolandırıcılık bulunmaktadır.

On tanesi New York bölgesinde ve altısı Sicilya'da Palermo'da İtalyan yetkilileri tarafından tutuklandı.

Başka bir şüpheli, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na göre hala kaçak.

ABD'deki şüphelilerin New York'ta çarşamba günü mahkemede görünmeleri gerekiyordu.

Savcılar, bir suçlamada, şirketlere baskı yapma ve şiddetli saldırılar yapma şeklindeki bir deseni açıkladılar, bu şekilde fonları zimmetlemeyi ve sendikaları ve çalışan fayda planlarını dolandırmayı amaçladılar.

Sendika kurallarını ihlal ettiler ve karlı yıkım sözleşmeleri için teklifleri manipüle ettiler.

Sanıklar ayrıca tanıklara tehditler, para aklama ve silah suçlarıyla suçlandılar.

Gözaltına alınanlar arasında Gambino ailesinin liderlerinden veya "kaptan" olarak kabul edilen Joseph "Joe Brooklyn" Lanni, iddia edilen Gambino askeri Angelo "Fifi" Gradilone ve Francesco Vicari de bulunuyordu, aynı zamanda "Uncle Ciccio" olarak bilinen, iddia edilen bir Sicilyalı mafya mensubu ve Gambino üyesi.

Gambino ailesi, La Cosa Nostra olarak bilinen beş önemli New York bölgesi mafya sendikasından biridir.

Ailenin başında, ölümüne kadar başkan John Gotti tarafından yönetildi ve daha sonra Mart 2019'da Staten Island'daki evinin dışında öldürülen Frank Cali tarafından yönetildi.

Onun ölümü, şehirdeki bir Mafya liderinin hedef alınan ilk öldürülmesini işaret etti, 1985 yılında Gambino ailesinin o zamanlar lideri Paul Castellano'nun ölümünden bu yana.

Son zamanlarda bir dizi soruşturma ve polis operasyonu grupla Amerika ve İtalya'da hedef aldı.

Sanıklar, 20 ila 180 yıl arasında hapis cezası ile karşı karşıya.