Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Aliyev'i aradı.

Aliyev ve Scholz görüşmede bölgesel konular hususunda fikir alışverişinde bulundu.

Scholz, Almanya olarak bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliklerini desteklediklerini bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından yürütülen Brüksel sürecini de desteklediğini belirten Scholz, bölgeye BM misyonu tarafından yapılan ziyareti de olumlu bulduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın bölgesel barış gündemine bağlılığını ifade etti, Brüksel sürecini desteklediklerini vurguladı.

Aliyev, merkezi hükümetin Karabağ'ın Ermeni sakinlerine sağladığı insani yardımlara dikkati çekerek bu sakinlere göç ve sosyal güvenlik alanlarında yerinde hizmet verildiğini, ilgili kayıt süreçlerinin başlatıldığını ve bunun için ayrı bir internet portalı açıldığını söyledi.

BM misyonunun bölgeye ziyaretinden de bahseden Aliyev, misyonun, sivil halka ve sivil altyapıya herhangi bir zarar verilmediğine dair açıklama yayımladığını hatırlattı.

AA