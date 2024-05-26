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Öte yandan İstanbul'da iki konserde de 25 binden fazla müzikseverle buluşan grubun solisti Klaus Meine'ye konser sonrası doğum günü sürprizi yapıldı.

Gördükleri ilgi karşısında çok mutlu olduklarını dile getiren ekip, "Coming Home" şarkısıyla başlayan konserde "Send Me An Angel", "Wind of Change", "Still Loving You"nun arasında bulunduğu eserlerini seslendirdi.

Ege mutfağından lezzetler ve Zeybek tanıtıldı

Ege mutfağından lezzetler ve Zeybek tanıtıldı

Epifoni organizasyonu, Yüzdeyüz Müzik katkıları ve Star TV medya sponsorluğunda gerçekleştirilen program kapsamında 8 yıl aradan sonra 23 Mayıs'ta hayran larıyla buluşan grup, ikinci kez sahneye çıktı.

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