SEDDK tarafından hazırlanan "Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüzel kişi ve brokerler için asgari ödenmiş sermaye miktarı şirket türüne göre Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 250 bin liradan 2 milyon 500 bin liraya, faaliyette bulunulacak hayat ve hayat dışı alanlarındaki her bir ruhsat talebi için ilave 50 bin liradan 500 bin liraya çıkarıldı.

Reasürans alanındaki ruhsat talebi için ilave 1 milyon lira olarak belirlenirken, pay senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerektiği belirtildi. Brokerler tarafından tesis edilecek merkez dışı teşkilat için ilave asgari ödenmiş sermaye miktarı da 25 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.

Kararda, kurumun, brokerlerin faaliyetlerini denetleme ve gerektiğinde durdurma yetkisi olduğu vurgulanarak, brokerlerin hukuki ve mali şartlara uymaması durumunda ruhsatlarının iptal edilebileceği belirtildi.

Ayrıca kurumun, belirli maktu ve nispi tutarları değiştirme yetkisinin de olduğu kaydedilerek, söz konusu değişikliğin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık yurt içi üretici fiyat endeksi artış oranına göre güncelleneceği duyuruldu.