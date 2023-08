Haber: Damla Oya Erman

Temmuz 2023, dünyanın kaydedilen en sıcak ayı olarak ilan edildi. Birkaç gün önce, BM Genel Sekreteri António Guterres, bu yılı "küresel kaynamanın dönemi" olarak korkunç bir şekilde nitelendirdi.

Avrupa'da, geçen yıl 60 binden fazla kişi ısıyla ilişkili hastalıklardan öldü ve bazı ülkeler sıcak hava dalgaları için kasırga ve tayfunlara benzer bir adlandırma sistemi benimsedi. Örneğin, İtalyan Meteoroloji Derneği, son bir sıcak dalgasına "Cerberus" adını verdi, Dante'nin "İlahi Komedya"sındaki cehennem kapılarını koruyan üç başlı köpeğe atfen.

Sorunlar özellikle "kentsel ısı ada etkisi"nin mikro iklimlerde, çevresel bölgelere kıyasla yaklaşık 10 derece Celsius (18 derece Fahrenheit) daha sıcak bölgelere neden olabileceği yoğun nüfuslu şehirlerde daha belirgin hale geliyor. İlk olarak 1800'lerde Londra'da amatör bir meteorolog tarafından belgelenen fenomen, yüksek oranda ısı emen beton binaların, asfalt yüzeylerin ve yeşil alan eksikliğinin olduğu alanlarda ortaya çıkıyor.

Çevresel ısınmanın tehlikeleri hakkında on yıllardır bilgi sahibi olmalarına rağmen, birçok şehir hazırlıksız olduğunu kanıtlıyor. Şimdi, yerel yetkililer "başkanlık ısı görevlileri" atayarak "ısı eylem planlarını" hızlandırıyor, aynı zamanda start-up'lar daha iyi klima ve kişisel soğutma cihazları icat etmek için yarışıyorlar.

Birçok çözüm, zamana dayalı tasarım prensiplerine dayanmaktadır. İşte yükselen sıcaklıklarla mücadele etmek için şu anda şehirlerin yaptığı beş şey:

1- Ağaçlandırma ve yeşil alanlar oluşturmak

Barcelona, Katalonya, İspanya'da bulunan tipik binaların havadan görünümü.

Sağlıklı ağaç gölgeleri, kentsel ısı ada etkisine karşı en etkili ve eşitlikçi savunmalardan biridir. Ağacın altında sığınmak, ABD Çevre Koruma Ajansı'na göre doğrudan güneş ışığı altında durmaya göre 11 ila 25 derece Celsius (20 ila 45 derece Fahrenheit) daha serin hissettirebilir. Gölgelemenin hemen rahatlatıcılığının yanı sıra, bitkiler ve topraktan suyun atmosfere transfer edildiği "buğulanma" adlı bir süreç, çevresel alanı 5 derece Celsius (9 derece Fahrenheit) kadar soğutabilir.

İlerici kentsel müdahalelerin bir laboratuvarı haline gelen İspanyol şehri Barselona, yakın zamanda ağaçların etkinliği üzerine önemli bir vaka çalışması sunabilir. "Ağaç Master Planı"na göre, İspanyol şehri 2037 yılına kadar topraklarının %30'unu çeşitli iklim dayanıklı türlerle kaplamayı amaçlıyor. Bugün, meşe, Halep çamı, karaağaçlar, servi ağaçları ve diğer dayanıklı türler zaten şehrin sokaklarını ve yeni "superilla" veya süperblokları süslüyor. Bu süperbloklardan sadece bir avuç tanesi bu zorlu İspanyol yazı için zamanında tamamlandı, ancak şehir tümünü on yılın sonuna kadar bitirmeyi planlıyor.

2- Sis püskürtme

Çin'in Wuhan ve Chongqing gibi şehirlerinde, geçen yıl 45 derece Fahrenheit'ı aşan sıcaklıklarda, soğutma püskürtüleri alışveriş merkezlerinde, parklarda ve otobüs duraklarında bulunabilir. Püskürtmeler bazen yüksek basınçlı su püskürtücülerle donatılmış yardımcı program kamyonları olan "sis topçuları" ile tamamlanıyor. Bu tür kamyonlar, Çin'in büyük şehirlerinde 2014 yılından bu yana dolaşıyor.

Bu topçular aslen hava kirliliğiyle mücadele etmek için tanıtıldı, ancak Seul Ulusal Üniversitesi'nden yapılan son bir çalışma, ince su parçacıklarının püskürtülmesinin ambiyans sıcaklıklarını özellikle optimal açılarda mistik yerleştirmeler yapıldığında %7 oranında düşürebileceğini öne sürüyor.

Öte yandan Avusturya'nın başkenti Viyana, içme çeşmeleri, sis duşları ve sıcaklıklar 35 derece Celsius (95 derece Fahrenheit) üzerine çıktığında otomatik olarak devreye giren akıllı sulama sistemleri ile donatılmış 22 alanı "serin sokaklar" olarak belirlemiştir.

3- Tente ve gölgeliklerin kullanılması

İspanyolca bir alışveriş sokağı olan Calle Sierpes'teki güneşten korunmak için kullanılan kumaş tenteler.

Bir tent, çağdaş mimarinin pürüzsüz cephe tercihleri nedeniyle modası geçmiş basit ve ucuz bir hava kalkanıdır. Ancak şehirler, sürekli ısıya karşı hızlı cevaplar için umutsuz olduğunda, gölgelikler yeniden moda olabilir.

İspanyolca "İber fırını" olarak da bilinen Sevilla şehri, büyük tuval tentelerinin ağını daha fazla transit istasyonu, oyun alanı, okul ve hastane korumak için genişletti.

İsrail'in Tel Aviv şehrinde, şehrin iş bölgesine yerleştirilen LumiWeave adlı güneş hücreleri ile gömülü "akıllı" kumaşlardan yapılmış bir dizi tent kurulmuştur. İsrailli ürün tasarımcısı Anai Green tarafından geliştirilen bu tenteler, gündüzleri güneş enerjisi depolar ve ardından malzemenin içine dokunan LED ışıklarını çalıştırmak için kullanılır.

4- Çatıları ve zeminleri beyaza boyama

Yunan adalarında yaşayan insanlar şahit olabilir, çatıları ve binaları beyaza boyamak sıcak yazlara karşı kolay ve nispeten ucuz bir savunmadır. Temiz beyaz bir çatının "yansıma etkisi"nden yararlanan bir yapı, koyu renkli bir çatıya kıyasla doğrudan güneş ışığının yaklaşık %85'ini yansıtırken, koyu bir çatı yalnızca yaklaşık %20'sini yansıtır.

Indiana Üniversitesi Purdue'deki bir araştırma ekibi şimdi "ultra-beyaz" bir boya türü geliştirdiklerini iddia ediyor. Bu boya, güneş ışığının %98'ini yansıtabilir ve bir binanın yüzey sıcaklığını çevresindekine göre geceleyin neredeyse 20 Fahrenheit dereceye (veya güçlü güneş ışığı altında 8 Fahrenheit dereceye) kadar düşürebilir.

5- Yerel malzemelere ve geleneksel inşaat tekniklerine dönüş

Birçok mimar ve kentsel planlama uzmanı, sıcak iklimlerde yaşayanların bin yıllardır kullandığı doğal havalandırma, geleneksel yapı teknikleri ve izolasyon için kullanılan çamur tuğlalar gibi malzemeleri benimseyerek Batı mimari geleneğinden kaçınıyor.

Örneğin, Pritzker Ödülü kazanan mimar Francis Kéré, kil, laterit taşları, eukaliptus dalları ve ölü odunun yaratıcı kullanımıyla havadar bir his yaratıyor. Kéré'nin Burkina Faso'daki doğum yeri olan okul binaları, AC'ye ihtiyaç duymadan aşırı sıcak hava koşullarında bile rahat ve hoş mekanlar inşa etmenin yolunu gösteriyor.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin güneyinde yer alan Auroville Earth Institute, büyüyen "yerel" mimarlık hareketinin merkezi haline gelmiştir. Araştırma merkezi, neredeyse kırk yıl boyunca, sıkıştırılmış çamur ve topraktan ekonomik ve düşük karbonlu yapılar nasıl inşa edileceğini öğrenmek isteyen mimarlar ve yapı ustalarıyla işbirliği yapmaktadır. Geleneksel toprak tuğlalar, beton, cam ve çelikten daha fazla ısı ve nem emer.

Bu bağlamda, Auroville'de birkaç yapı inşa eden Hint mimarı Anupama Kundoo, işte bu yerel malzemeleri kullanarak "yerinde tedarik edilen malzemelerle" güzel, iklim dostu binalar inşa ettiği bilinmektedir. Geçen yıl Hollanda'daki The World Around Zirvesi'nde konuşan Kundoo, bir alanın coğrafyasının benzersiz özelliklerini tanımak ve orada bol miktarda bulunan her şeyi kullanarak inşa etmenin önemini vurguladı.