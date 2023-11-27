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Karşılama programına, Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, kurum müdürleri, şehidin babası Yaşar Gündüz, nişanlısı Zeynep Yeter ve akrabaları katıldı.

Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu

Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu

Şehidin cenazesi, ikindi namazı vaktinde toprağa verilmek üzere Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyüne uğurlandı.

Havalimanında düzenlenen programda, İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti.

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