Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törende, evli ve 1 çocuk babası olan şehit Ceylan'ın (33) Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'nun okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, tören mangası ve silah arkadaşlarının omuzunda taşındı.

Şehidin cenazesi, dualarla askeri uçakla memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.

Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda dün şehit olmuştu.

AA