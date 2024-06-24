Keşkül Uluslararası Yardım Derneği tarafından şehit Horoz adına Uganda'da su kuyuları açıldı.

Dernek Başkanı Seyyah Sema Coşkun, yaptığı açıklamada, "Uganda'nın başkenti Kampala'ya 4 saatlik mesafede bulunan Kibuku bölgesinde şehidimiz için su kuyularımızı açtık." dedi.

İki su kuyusunun açılışını yaptıklarını belirten Coşkun, "Şehidimizin vasiyeti üzerine toplamda 3 su kuyusu açılacak." diye konuştu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Haziran'da şehit olan Horoz adına daha önce de Kamerun'da su kuyusu açılmıştı.

Piyade Astsubay Çavuş Horoz, şehit olmadan 3 gün önce çektiği videoda, "Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum." diye vasiyette bulunmuştu.