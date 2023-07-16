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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çelenk gönderdiği cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı.

Şehidin hamile eşi Ezgi, annesi Hülya ve babası Ali Nazif Bekit ile yakınları taziyeleri kabul etti. Törene katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, camideki tören öncesi şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, aileyi teselli etti.

Şehit Alp Efe Bekit (35) için ikindi vakti Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

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